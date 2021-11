Nuovo presidente per Estra: è l’ad Alessandro Piazzi

Una decisione che arriva dopo la delibera Anac, che ha ritenuto inconferibile la nomina di Francesco Macrì provocandone la decadenza dalla carica

[26 Novembre 2021]

La multiutility Estra, tra gli operatori leader nel centro Italia nel distribuzione e vendita gas naturale ma con attività di rilievo anche nell’ambito gestione rifiuti, ha un nuovo presidente: Alessandro Piazzi (nella foto, ndr), già ad della società.

Si tratta di una scelta arrivata oggi dal cda, con una decisione che – spiegano dalla società – avviene «a seguito della delibera di Anac che ha ritenuto inconferibile la nomina di Francesco Macrì a presidente di Estra, provocandone la decadenza dalla carica».

Il provvedimento dell’Autorità anticorruzione, arrivato con la delibera 744, ha condotto infatti alla nullità degli atti che negli anni scorsi hanno portato Macrì alla presidenza: secondo Anac non è stato infatti rispettato il cosiddetto “periodo di raffreddamento” di due anni a garanzia di imparzialità dell’incarico, dato che Macrì è stato eletto nel 2015 nel Consiglio comunale di Arezzo per poi dimettersi 12 giorni dopo, proprio per ricoprire il nuovo incarico in Estra.

A sua volta, Estra è una società a capitale interamente pubblico (con soci indiretti oltre 140 Comuni delle province di Arezzo, Ancona, Firenze, Grosseto, Macerata, Pistoia, Prato e Siena). con Arezzo in un ruolo di primo piano, tramite la sua partecipata Coingas.

Una vicenda che verosimilmente non si chiuderà qui: «Relativamente ai contenuti della delibera di Anac, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di attivare tutte le azioni a tutela dell’interesse aziendale», dichiarano da Estra.