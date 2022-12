Nuovo direttore generale per Graziella green power, continua l’impegno sulla geotermia

Perna: «Le competenze tecniche saranno ora affiancate da un nuovo approccio finanziario finalizzato a stabilire connessioni sempre più forti con il mondo bancario e con investitori di settore»

[29 Dicembre 2022]

La società aretina Graziella green power, dedita allo sviluppo delle energie rinnovabili, si approccia al 2023 con una dirigenza rinnovata: la principale novità è rappresentata dalla nomina come direttore generale di Giuseppe Perna, forte di un’esperienza ultraventennale in grandi realtà quali Cassa depositi e prestiti, Unicredit e Sace.

Perna collaborerà con l’ad Gianni Gori e con i tecnici di Graziella green power per lo sviluppo, la realizzazione e la gestione di impianti fotovoltaici, eolici e geotermici.

«L’impegno dell’azienda, che a oggi già vanta circa 150 megawatt in fase di sviluppo, ivi inclusi 15 megawatt di geotermico, comprenderà inoltre una parallela attività rivolta a soggetti terzi (in particolare aziende) per la realizzazione e manutenzione di impianti fotovoltaici e per interventi di efficientamento energetico. Graziella green power – spiegano dalla società – continuerà inoltre a guardare con interesse alle evoluzioni dei modelli di generazione elettrica diffusa (ad esempio, Comunità energetiche rinnovabili) e alle innovazioni tecnologiche in ambito di stoccaggio e produzione di idrogeno verde».

Nel frattempo, l’auspicio è che possano presto definirsi i destini dei progetti già in campo da anni: per quanto riguarda ad esempio la geotermia, fonte rinnovabile di primaria importanza per la Toscana, come noto Graziella green power prevede di realizzare alcuni impianti geotermici binari, dotati ovvero di una tecnologia diversa rispetto a quella flash impiegata con profitto da decenni da Enel green power nella coltivazione dei fluidi geotermici toscani.

Come riporta però ancora oggi la stessa Graziella green power sul suo sito, in termini produttivi «la società ha l’obiettivo di installare entro l’anno 2016 impianti per una potenza complessiva di 10 MW in Toscana dove detiene ad oggi 4 permessi di ricerca». Di fatto però, a 6 anni di distanza dal 2016, ancora nessun impianto geotermico è entrato in esercizio.

«Graziella Green Power – dichiara oggi Perna (nella foto, ndr) – è una società che ha sempre avuto una visione forte e lungimirante sul settore rinnovabile, configurandosi come una realtà di riferimento a livello nazionale per capacità, reputazione e solidità. Nel prossimo futuro la società intende confermare il proprio impegno nel settore anche in termini di risorse proprie investite. In tal senso, le competenze tecniche saranno ora affiancate da un nuovo approccio finanziario finalizzato a stabilire connessioni sempre più forti con il mondo bancario e con investitori di settore con cui definiremo prodotti e schemi di collaborazione su cui poggerà il nuovo piano industriale che andremo a redigere nei prossimi mesi».