Non solo economia circolare, Revet investe per ottimizzare il rendimento energetico

Adottata una nuova soluzione di controllo dell’intera infrastruttura elettrica, che consenta anche di avere piena visibilità in tempo reale di tutta la rete

[23 Novembre 2022]

Revet rappresenta uno dei più importanti hub del riciclo dell’Italia centro-meridionale: è qui che vengono selezionate e avviate al riciclo le raccolte differenziate degli imballaggi (plastica, vetro, alluminio, acciaio e poliaccoppiati come il tetrapak) di oltre 200 comuni toscani, e soprattutto di oltre l’80% della popolazione regionale.

Il tutto avviene in una struttura che, a Pontedera, si estende su oltre 90mila mq: garantire il massimo della continuità operativa in un ambiente di queste dimensioni è una sfida complessa, che dipende anche dalla capacità di garantire l’affidabilità e la piena efficienza dell’impianto di distribuzione elettrica.

Per questo Revet ha messo in campo un nuovo investimento per ottimizzare il rendimento energetico, rivolgendosi alle tecnologie Schneider Electric – le soluzioni EcoStruxure per la gestione degli asset e dell’alimentazione, implementate grazie ai partner toscani Biemmestudio ed Elettroinstallazione s.r.l. – per fornirsi di una soluzione di controllo dell’intera infrastruttura elettrica, che consentisse anche di avere piena visibilità in tempo reale di tutta la rete: un fattore chiave per poter intervenire tempestivamente e in modo preciso in caso di guasti o problemi e attivare le procedure per isolare solo la parte di impianto interessata dal disservizio.

Un fermo impianto generalizzato, infatti, in un contesto di queste dimensioni può arrivare a costare anche decine di migliaia di euro, per non parlare degli effetti che avrebbe uno stallo prolungato della attività su un servizio essenziale per la cittadinanza come la gestione rifiuti.

Più nel dettaglio, a livello di media tensione l’attività di Revet è servita da cinque cabine con struttura ad anello con implementazione di selettiva logica tra le protezioni MT di tipo IEC61850 tramite l’utilizzo di protocolli Goose. Tale scelta permette di garantire la massima continuità di servizio continuando ad erogare energia elettrica isolando l’eventuale guasto; inoltre, per garantire un accurato controllo della qualità dell’alimentazione elettrica in ingresso dalla rete nella prima cabina di ricezione è stato installato lo strumento di analisi della power Quality ION 9000.

La gestione con supervisione e controllo dell’intera rete di distribuzione elettrica locale è assicurata dal software Schneider Electric EcoStruxure Power Scada Operation, pensato per ottimizzare l’impiego dell’energia e massimizzare i tempi di disponibilità dell’attività.

I dati raccolti dai componenti elettrici connessi con cui è stato realizzato l’impianto di distribuzione forniscono agli operatori un quadro completo e in tempo reale, sfruttando le potenzialità del digitale in un ambiente altamente sicuro anche dal punto di vista dei rischi di cybersecurity.