Nell’ultimo mese le rinnovabili hanno coperto il 37% della domanda italiana di elettricità

Terna: in occasione del giorno di Pasqua il dato è salito fino a un picco del 60,3%

[23 Maggio 2022]

Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, ha appena aggiornato il trend dei consumi elettrici italiani fermandosi allo scorso aprile: nell’ultimo mese abbiamo consumato 24,1 mld di kWh, soddisfacendo il 37% di questa richiesta tramite le fonti rinnovabili.

Richiesta che peraltro continua a crescere: i consumi mostrano infatti un valore in aumento in termini sia tendenziali (+0,6% rispetto ad aprile 2021) sia congiunturali (+0,4% rispetto a marzo 2022).

Più nel dettaglio, le rinnovabili – che hanno coperto mediamente il 37% della domanda elettrica – hanno superato il 50% in occasione delle festività pasquali (tra il 16 e il 18 aprile) e registrato una punta giornaliera pari al 60,3% proprio in occasione del giorno di Pasqua (17 aprile).

In particolare segnano una crescita a due cifre la produzione da fonte eolica (+53,5%) e fotovoltaica (+17,6%): l’aumento della generazione eolica è dovuto prevalentemente a una maggiore ventosità registrata nel corso del mese, mentre la crescita della produzione fotovoltaica è legata sia al maggior irraggiamento solare (circa due terzi) sia all’incremento della nuova potenza installata in Italia da inizio 2022. Eolico e fotovoltaico, insieme, hanno generato circa un quarto della produzione elettrica nazionale, un valore record per il mese di aprile. In flessione invece le fonti geotermica (-0,4%), termica (-2,7%) e idroelettrica (-41%), quest’ultima in particolare per gli effetti delle scarse precipitazioni che si protraggono ormai da diversi mesi.

Per quanto riguarda il saldo import-export, la variazione è pari a +18,9%, con Terna che evidenzia – per la prima volta dall’inizio dell’anno – una crescita dell’import (+20,2%), a fronte di un trend sempre in aumento dell’export (+32,2%).