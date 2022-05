Nell’ultimo mese la raccolta differenziata a Siena è cresciuta del 10%

Sei Toscana: «Segno di un rapido e progressivo adattamento della cittadinanza al nuovo servizio»

[9 Maggio 2022]

La raccolta dei rifiuti porta a porta rappresenta un servizio d’igiene urbana complesso, soprattutto se condotto all’interno di una città storica e peculiare come Siena, ma ad un mese dall’avvio del nuovo servizio da parte del gestore – Sei Toscana – i primi risultati sembrano molto positivi.

Nei primi 30 giorni del nuovo servizio, infatti, la raccolta differenziata registra un incremento medio del 10% rispetto al periodo pre-riorganizzazione, con un aumento significativo dei quantitativi di organico raccolti – più 8 tonnellate in media a settimana – e, al contempo, una diminuzione dell’indifferenziato (-9% medio a settimana).

«Il monitoraggio evidenzia anche un’attenzione sempre maggiore da parte dei cittadini e delle attività nell’osservare le modalità di esposizione dei propri rifiuti (soprattutto per quanto concerne giorni e orario di esposizione), segno di un rapido e progressivo adattamento della cittadinanza al nuovo servizio», spiegano da Sei Toscana.

Per continuare a migliorare, Comune di Siena e Sei Toscana hanno organizzato sei incontri pubblici per proseguire nella campagna di ascolto e contatto con la comunità, così da avere un confronto concreto sull’andamento e sull’evoluzione del servizio.

I prossimi incontri si svolgeranno: martedì 10 maggio, primo incontro alle 18 e secondo incontro alle 21, presso i locali della società “Il Cavallino”, contrada del Leocorno, in piazzetta Grassi. Mercoledì 11 maggio, alla società “Castelsenio”, nella contrada della Tartuca, in Prato di S. Agostino, altri due incontri alle 18 e alle 21. Giovedì 12 maggio gli ultimi due incontri, sempre alle 18 e alle 21, al mercatino rionale di Camollia in piazza Chigi Saracini.