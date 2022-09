Al via l’intervento di efficientamento energetico per 60mila euro

Nel Comune geotermico di Monterotondo Marittimo lampioni a led ai Lagoni boraciferi

Termine: «Più importante in questa fase, in cui il caro energia sta appesantendo i bilanci comunali»

[9 Settembre 2022]

La disponibilità di energia, ancorché rinnovabile, deve essere impiegata in modo efficiente per essere davvero sostenibile. In quest’ottica il Comune geotermico di Monterotondo Marittimo sta portando avanti un nuovo investimento per sostituire i vecchi punti luce, oltre alla vetusta linea elettrica.

In questo stralcio l’intervento interesserà l’area dei Lagoni boraciferi, comprendendo anche l’area dei lavatoi, per un investimento complessivo pari a 60mila euro, che contribuirà anche a ridurre le bollette comunali soprattutto in questa fase di forti rincari nel prezzo dell’energia elettrica che si forma sul mercato nazionale.

«Un altro pezzo di città sarà interessata dal miglioramento degli standard illuminotecnici – commenta il sindaco, Giacomo Termine – Siamo soddisfatti di andare avanti con questa scelta green dei lampioni a led fatta dall’amministrazione comunale di Monterotondo Marittimo. Una scelta che va a risolvere anche il problema storico della linea elettrica vetusta e va nella direzione del risparmio energetico, tanto più importante in questa fase, in cui il caro energia sta appesantendo i bilanci comunali»