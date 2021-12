Dalla Fondazione Its Energia e Ambiente una nuova società di formazione e consulenza

Nasce in Toscana la Green hub academy per preparare i lavoratori alla transizione ecologica

Bravi: «Oggi si parla tanto di questa transizione, ma per farla davvero serve ripartire dai lavoratori». Ciolini: «Può offrire le competenze necessarie alle aziende, che avranno sempre più bisogno di figure professionali specifiche»

[16 Dicembre 2021]

Dalla transizione ecologica si attendono non solo vantaggi ambientali ma anche occupazionali – Unioncamere stima che entro il 2025 l’Italia avrà bisogno di almeno 2,2 milioni di nuovi posti di lavoro verdi –, ma sarà possibile coglierli solo se i lavoratori saranno adeguatamente preparati alla sfida.

Per rispondere a questa necessità, la Fondazione Its Energia e Ambiente ha presentato ieri in anteprima Green hub academy: una nuova società di formazione e consulenza aziendale che nasce in Toscana e opera a supporto di aziende, realtà pubbliche e private del territorio regionale e nazionale, presieduta da Emiliano Bravi – già alla guida del Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (CoSviG).

«Oggi si parla tanto di questa transizione, ma per farla davvero serve ripartire dai lavoratori – sottolinea Bravi –, formandoli adeguatamente in modo da dare loro anche nuove prospettive occupazionali. Con la Green hub academy, un’agenzia formativa di alta qualità in grado di operare autonomamente sul mercato, vogliamo intercettare questo bisogno colmando il gap di cui ancora soffre la Toscana: come Its abbiamo deciso di lanciare un’iniziativa in grado di rivolgersi non solo a studenti in uscita dalle scuole medie superiori, ma anche agli adulti già inseriti nel mondo del lavoro – che si tratti di privato o di enti pubblici, con un’attenzione particolare al mondo delle multi-utility – che hanno bisogno di una formazione attiva per operare nel campo della transizione ecologica».

In quest’ottica saranno predisposti piani di formazione aggiornati per il personale delle imprese. Un progetto di eccellenza formativa che, grazie ad un’attenta analisi del fabbisogno professionale espresso dalle realtà aziendali, ambisce a promuovere consulenze e servizi integrati, in grado di valorizzare il potenziale delle risorse umane attraverso percorsi di crescita e aggiornamento professionale.

«Green hub academy, alla quale partecipiamo in modo convinto, può offrire il supporto e le competenze necessarie – ha dichiarato Nicola Ciolini, presidente di Alia servizi ambientali – ad aziende come la nostra, che nei prossimi anni avranno sempre più bisogno di figure professionali specifiche, in grado di rendere il sistema dell’economia circolare sempre più strategico e centrale. Vogliamo ridisegnare l’efficienza dei servizi offerti mettendo gli utenti sempre più al centro: da qui deve partire un percorso che, attraverso nuove competenze in ambito di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, alimenti filiere di riciclo che garantiscano il massimo riutilizzo di materie prime seconde nei sistemi produttivi e parallelamente trasformi la frazione residua non riciclabile in biocarburanti, in modo che tutto sia valorizzato e nulla sprecato».

Durante i primi mesi del 2022 partiranno le campagne di comunicazione e la pubblicizzazione del catalogo dei corsi per aziende, istituzioni, manager, liberi professionisti e chiunque voglia investire nel proprio know-how o allineare il bagaglio di competenze professionali alle nuove esigenze del mercato del lavoro, attraverso un metodo partecipativo ed esperienziale che comprenderà master intensivi, outdoor management training, formazione a catalogo, webinar e training on the job.

«In un mercato del lavoro caratterizzato da profondi mutamenti strutturali e organizzativi dovuti ai processi di innovazione in atto – sottolinea Francesco Macrì, presidente della Fondazione Its Energia e Ambiente – le transizioni occupazionali rappresentano la principale sfida che il sistema economico e sociale dovrà affrontare. L’investimento in capitale umano e la riqualificazione formativa dei propri dipendenti rappresenterà pertanto il principale asset strategico su cui le imprese dovranno investire per rimanere concorrenziali. Con queste premesse la Green hub academy vuole essere, in questa fase di grande cambiamento, di supporto alle aziende a partire proprio dal tema delle competenze».

Per maggiori informazioni su programmi, durata dei corsi, modalità di erogazione e richiesta di incontro conoscitivo con un consulente, è già disponibile il sito www.greenhubacademy.it. Già alte le aspettative: «La migliore strategia aziendale per rendere le aziende più competitive è quella di puntare sul green e su una specifica formazione di tutto il personale», conclude l’assessore del Comune di Firenze Federico Gianassi.