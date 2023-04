Le ultime risorse assegnate per l'idrogeno verde a Rosignano Marittimo

Monitoraggio Pnrr, in Toscana sono arrivati 2 miliardi di euro per la transizione ecologica

Si tratta di risorse da suddividere tra 806 diversi interventi. Giani: «Al momento solo una parte delle risorse del Pnrr è stata messa a bando»

[3 Aprile 2023]

Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha presentato oggi in Regione i dati aggiornati sull’avanzamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), declinato a livello locale.

«Il Piano – ricorda Giani – si articola su bandi a livello nazionale o anche con negoziazioni che si aprono a livello regionale ma sempre su indicazione nazionale; i bandi escono continuamente, visto che al momento solo una parte delle risorse del Pnrr è stata messa a bando».

A metà marzo, informano nel merito dalla Regione, il 56% del Pnrr a livello nazionale è stato messo a bando. In questo contesto, ad oggi per la Toscana gli investimenti Pnrr valgono circa 6,6 miliardi di euro, di cui 5,6 di contributo diretto e il resto proveniente da fondi integrativi: risorse destinate a un totale di 5.920 interventi sul territorio.

Nell’elenco dei progetti resta anche l’ammodernamento dello stadio Franchi di Firenze, all’interno nella Missione 1 del Pnrr, per il quale Giani afferma di essere «convinto che il progetto andrà avanti».

La fetta più rilevante dei fondi Pnrr ricade comunque all’interno della Missione 2, dedicata alla transizione ecologica: su questo fronte dalla Regione documentano risorse per 2 miliardi di euro (di cui 1,6 di risorse dirette), suddivise in 806 interventi.

Tra questo spiccano i 370 milioni di euro per la tramvia verso Bagno a Ripoli e Campi Bisenzio (222 mln di euro per la tratta Le Piagge-Campi e 150 per la tratta Libertà-Bagno a Ripoli), e da ultimo i 17,5 mln di euro assegnati nei giorni scorsi al progetto “Hydrogen Valley Rosignano”, che «consiste nella realizzazione di un impianto di produzione di idrogeno verde nel Parco Industriale Solvay di Rosignano (LI), alimentato con energia elettrica da fonte rinnovabile proveniente da impianto fotovoltaico asservito appositamente costruito».