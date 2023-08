McKinsey, il mercato globale delle batterie più che raddoppierà entro il 2030

Solo nel 2022 sono stati investiti più di 5 miliardi di dollari, quasi il triplo rispetto all'anno precedente

[18 Agosto 2023]

I sistemi di stoccaggio di energia a batteria (Bess) sono tecnologie abilitanti fondamentali per la transizione ecologica, perché permettono di sfruttare al meglio quelle fonti rinnovabili che per loro natura sono intermittenti (in primis sole e vento), in quanto dipendenti da condizioni meteo.

Non a caso in Ue è entrato ieri in vigore il nuovo regolamento sulle batterie, per rendere più sostenibile e performante un settore industriale in rapida crescita.

Secondo una nuova analisi condotta da McKinsey, solo nel 2022 sono stati investiti più di 5 miliardi di dollari nei Bess, quasi il triplo rispetto all’anno precedente. E sempre McKinsey prevede che il mercato globale delle batterie raggiungerà tra i 120 e i 150 miliardi di dollari entro il 2030, più del doppio delle dimensioni attuali.

La società di consulenza classifica in Bess in tre macrosegmenti: le installazioni front-of-the-meter (Ftm) su scala pubblica, che di solito superano i dieci megawattora (MWh); le installazioni commerciali e industriali behind-the-meter (Btm), che di solito vanno da 30 kilowattora (kWh) a dieci MWh; e le installazioni residenziali Btm, che di solito sono inferiori a 30 kWh.

Nel dettaglio, McKinsey prevede che gli stoccaggi a batteria su scala pubblica, che già rappresentano la maggior parte della nuova capacità annuale, cresceranno di circa il 29% all’anno per il resto del decennio, rappresentando il più veloce dei tre segmenti. I 450-620 gigawattora (GWh) di installazioni annue su scala pubblica previsti per il 2030 darebbero ai Bess di questo segmento una quota fino al 90% del mercato totale in quello stesso anno.

Il settore commerciale e industriale (C&I) è il secondo segmento in ordine di grandezza, e dovrebbe raggiungere tra i 52 e i 70 GWh di incrementi annuali entro il 2030.

A sua volta, il settore C&I viene diviso in quattro sottosegmenti: il primo è quello delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, che passeranno dal 23% circa di tutte le vendite globali di veicoli nel 2025 al 45% nel 2030; il sottosegmento delle infrastrutture critiche, come torri di telecomunicazione, centri dati e ospedali; il sottosegmento delle infrastrutture pubbliche, degli edifici commerciali e delle fabbriche, dove McKinsey ritiene che i Bess abbiano il potenziale per ridurre i costi energetici in questi ambiti fino all’80%; le applicazioni per l’estrazione mineraria, l’edilizia, l’esplorazione di petrolio e gas ed eventi come i festival all’aperto (dove la crescita potenziale è rappresentata dall’abbandono da parte dei clienti dei generatori diesel o a gas a favore di soluzioni a basse emissioni come i Bess e i generatori ibridi).

Le installazioni residenziali, con circa 20 GWh nel 2030, rappresentano infine il segmento più piccolo dei Bess, ma capace di offrire opportunità di innovazione e differenziazione in aree che vanno dal tradizionale stoccaggio domestico alla creazione di microgrid in comunità remote.

Per quanto riguarda invece le opzioni tecnologiche in campo per la crescita del mercato di batterie, i principali parametri di misurazione delle performance restano la durata del ciclo e l’economicità.

Ad oggi le batterie agli ioni di litio sono attualmente dominanti perché soddisfano le tali esigenze, ma il litio è però scarsamente disponibile – si stanno esplorando nuove fonti di approvvigionamento sostenibile, come quelle legate alla geotermia – il che ha aperto le porte a una serie di altre tecnologie interessanti e promettenti, in particolare le opzioni basate su celle come gli ioni di sodio (Na-ion), il sodio-zolfo (Na-S), le batterie metallo-aria e quelle a flusso.

McKinsey guarda in particolare alla tecnologia agli ioni di sodio, indicando che ha il potenziale per essere meno costosa – fino al 20% in meno rispetto alle batterie basate su fosfato di ferro e litio –, anche perché la tecnologia continua a migliorare, soprattutto con la produzione su scala. Si prevede infatti che almeno 6 produttori avvieranno la produzione di batterie agli ioni di sodio nel 2023.