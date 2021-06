Maire Tecnimont, la chimica verde italiana cresce in America latina

Al via due progetti per produrre ammoniaca verde e bioetanolo da scarti agricoli

[30 Giugno 2021]

Il gruppo Maire Tecnimont, tramite le controllate NextChem e Met Development, ha siglato un accordo con FerSam Uruguay per sviluppare progetti per la produzione di ammoniaca verde e bioetanolo in America latina, dove appunto il gruppo FerSam – che fa riferimento alla famiglia Sama-Feruzzi – detiene proprietà e gestione di aziende agricole.

«Ridurre le emissioni carboniche è una sfida globale, e la collaborazione con nuovi partner per implementare la produzione di biocarburanti più sostenibili e a basso impatto carbonico da fonti rinnovabili e da biomassa è fondamentale – commenta Pierroberto Folgiero, ad di Maire Tecnimont e NextChem – L’accordo con FerSam costituisce un ulteriore passo avanti nella roadmap della chimica verde di NextChem e conferma la capacità di Maire Tecnimont di abilitatore della transizione energetica a livello internazionale».

L’accordo prevede la stesura di studi di fattibilità per due progetti. Il primo mira a produrre ammoniaca verde da fonti rinnovabili, in modo da contribuisce a ridurre le emissioni di carbonio legate a quest’importante materia prima, impiegata a livello globale utilizzata nei fertilizzanti oltre a rappresentare un potenziale carburante nonché vettore energetico. Il secondo studio di fattibilità punta invece a sviluppare un progetto bioetanolo di seconda generazione basato sulla tecnologia GranBio, presente nel portafoglio NextChem, per produrre etanolo di seconda generazione da biomassa non alimentare, quali scarti agricoli e da selvicoltura.

«Siamo onorati di collaborare con Maire Tecnimont in due progetti caratterizzati da tecnologie che mostrano come ridurre concretamente l’impronta carbonica dei settori ad alta emissione ed da elementi chiave di un modello che contempla il benessere sociale e lo sviluppo economico per i paesi ospitanti», conclude il Guglielmo Sama Ferruzzi per FerSam.