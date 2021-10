L’Unione geotermica italiana ha un nuovo presidente

Bruno Della Vedova: «Rafforzare e rilanciare la geotermia quale contributo qualificante per la transizione energetica è un compito particolarmente stimolante e impegnativo»

[28 Ottobre 2021]

di

Luca Aterini

Terminato l’incarico di Adele Manzella, primo ricercatore al Cnr di Pisa, l’Unione geotermica italiana – l’associazione indipendente e senza fini di lucro che ha come scopo quello di promuovere lo sviluppo della geotermia in Italia – ha scelto il suo nuovo presidente: l’incarico va a Bruno Della Vedova.

Già vicepresidente della Fondazione internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze (Fit), professore di Geofisica applicata al dipartimento di Ingegneria nell’Ateneo della stessa città e membro del board of directors all’International geothermal association (Iga), Della Vedova arriva ora alla guida dell’Ugi per il triennio 2021-24.

«Rafforzare e rilanciare la geotermia quale contributo qualificante per la transizione energetica è un compito particolarmente stimolante e impegnativo per i prossimi anni», commenta a caldo il neo-presidente della comunità geotermica italiana.

Insieme a Della Vedova sono stati rinnovati tutti i vertici dell’Unione geotermica, passando da un’assemblea elettiva, portando in Consiglio direttivo cinque candidati – Paolo Basile, Riccardo Corsi, Bruno Della Vedova, Renato Papale, Giampaolo Vecchieschi – e altri tre al Collegio revisori dei conti (Claudio Alimonti, Gianluca Gola, Maurizio Vaccaro).

Tutti gli eletti hanno accettato di far parte dei rispettivi organi collegiali dell’Ugi, e dopo ampia ed approfondita discussione, sono state nominate all’unanimità (con l’astensione degli interessati) le figure previste dallo Statuto: Bruno Della Vedova Bruno come nuovo presidente Ugi, Riccardo Corsi come vicepresidente e Renato Papale come tesoriere.

Sempre all’unanimità, il Consiglio direttivo ha proposto a Gola di assumere la carica di segretario generale dell’Ugi, con il supporto part time di un ricercatore/dottorando da ciascuno dei 4 Poli regionali dell’Ugi: Polo nord-est, con sede presso l’Università di Padova; Polo nord-ovest, con sede presso l’Università di Genova; Polo Italia-centro, con sede presso l’Università di Roma3; Polo Italia meridionale e isole, con sede presso l’Università di Napoli Parthenope.