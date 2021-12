L’uguaglianza è al centro dei diritti umani. Giornata dei diritti umani: il nostro mondo è a un bivio

L’umanità di fronte alle sfide di una crescente disuguaglianza, della crisi climatica ed ecologica e del Covid-19

[10 Dicembre 2021]

Pubblichiamo le dichiarazioni dell’Alto commissario per i diritti umani dell’Onu, Michelle Bachelet, e del Segretario generale dell’Onu, António Guterres, in occasione della Giornata dei Diritti Umani “All Human, All Equal – Rebuild Better, Fairer, Greener” e del 73esimo anniversaro della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Gli ultimi due anni hanno dimostrato, fin troppo dolorosamente, il costo intollerabile delle disuguaglianze alle stelle. Disuguaglianze che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 73 anni fa il 10 dicembre 1948, ha cercato di eradicare nel suo sforzo di aprire la strada a un mondo migliore.

I decenni successivi hanno visto alcuni progressi molto significativi: progressi graduali e irregolari, con frequenti battute d’arresto, ma comunque progressi definiti. Il mondo nel suo insieme è diventato più ricco e le persone hanno vissuto più a lungo. Più bambini sono andati a scuola e più donne hanno potuto acquisire un maggiore grado di autonomia. Più persone in più Paesi hanno avuto più opportunità di rompere le catene della povertà, classe, casta e genere.

Tuttavia, negli ultimi vent’anni, dal 2001, una serie di shock globali ha minato tale progresso. E l’inizio di questa devastante pandemia nel 2020 ha messo a nudo molti dei nostri fallimenti nel consolidare i progressi che avevamo fatto.

Le disuguaglianze hanno alimentato la pandemia e continuano a farlo. A sua volta, la pandemia ha alimentato un aumento spaventoso delle disuguaglianze, portando a tassi di trasmissione e mortalità sproporzionati nelle comunità più emarginate, oltre a contribuire all’aumento dei livelli di povertà, all’aumento della fame e al crollo degli standard di vita. Tutto questo, a sua volta, rischia di alimentare rimostranze, disordini sociali e persino conflitti conclamati.

Le donne, i lavoratori a basso reddito e informali, i giovani e gli anziani e le persone con disabilità, nonché i membri delle minoranze etniche, razziali e religiose e le popolazioni indigene sono tra le persone più colpite, creando disuguaglianze di età, genere e razza ancora maggiori.

Le disuguaglianze sono aumentate sia all’interno che tra i Paesi, con la maggior parte delle economie sviluppate che dovrebbero crescere nel 2022, mentre si prevede che i Paesi a reddito più basso subiranno una recessione continua, spingendo i loro cittadini ancora più indietro.

Questa divergenza è stata aggravata dalla copertura vaccinale sorprendentemente diseguale – entro il 1 dicembre, appena l’8% degli adulti aveva ricevuto una dose di vaccino nelle famiglie a basso reddito, rispetto al 65% nei Paesi ad alto reddito – e dalle carenze nelle protezioni sociali, che nel mondo sviluppato hanno tenuto a galla molte persone durante i mesi peggiori della crisi. In Europa, ad esempio, secondo il FMI, tra marzo e ottobre 2020 sono stati sostenuti almeno 54 milioni di posti di lavoro, impedendo a persone e aziende di fallire. Questo tipo di assistenza era meno disponibile in altre regioni.

La crisi ambientale sta ulteriormente esacerbando la discriminazione, l’emarginazione e l’iniquità. Nel 2020 sono stati registrati un totale di 389 disastri legati al clima, che hanno causato la morte di oltre 15.000 persone, colpito altri 98 milioni e causato anni economici per 171 miliardi di dollari. Anche le migrazioni legate al clima sono in aumento. Le azioni per affrontare queste crisi non sono sufficienti per evitare queste devastanti conseguenze sui diritti umani, con le comunità colpite spesso escluse dai processi decisionali ambientali nei quali il loro contributo è essenziale.

Anche una crescente crisi del debito sta pesando pesantemente su molti Paesi. A livello globale, oltre la metà dei Paesi meno sviluppati e a basso reddito si trova attualmente in difficoltà o ad alto rischio di indebitamento. In Africa orientale e meridionale, i costi del servizio del debito sono cresciuti, in media, dal 60% del PIL nel 2018 a quasi il 70% del PIL nel 2021. Questo è dovuto in parte alla forte contrazione dell’attività economica e al calo dei prezzi delle materie prime. La necessità di rimborsare i prestiti ha già portato a misure di austerità fiscale che limiteranno lo spazio fiscale per investimenti chiave in diritti e ripresa sostenibile.

I tagli al bilancio per l’austerity spesso prendono di mira la salute, l’istruzione, gli investimenti nelle infrastrutture e gli sforzi per la riduzione della povertà. Hanno un impatto sproporzionato sulle persone in situazioni vulnerabili, aumentando le disuguaglianze che erano già nette.

Questo è un periodo critico negli affari mondiali. L’umanità si sta riprendendo dalle battute d’arresto provocate dal Covid-19 e sta lottando per apportare i cambiamenti radicali necessari per prevenire ulteriori disastri ambientali.

Eppure le misure necessarie per prevenire i catastrofici cambiamenti climatici sono ben note. E, anche in ambienti poveri di risorse, disponiamo delle conoscenze e dei mezzi per stabilire misure di protezione sociale universali e intraprendere le azioni necessarie per porre fine alla discriminazione, promuovere lo stato di diritto e difendere i diritti umani.

L’agenda comune definita dal Segretario generale delle Nazioni Unite nel settembre 2021 chiede una rinnovata solidarietà tra i popoli e le generazioni future; un nuovo contratto sociale ancorato ai diritti umani; una migliore gestione delle criticità che riguardano la pace, lo sviluppo, la salute e il nostro pianeta; un multilateralismo rivitalizzato in grado di rispondere alle sfide dei nostri tempi.

Questa è un’agenda d’azione e un’agenda di diritti.

Significa passare dalle misure temporanee per la pandemia per sostenere l’assistenza sanitaria e la protezione del reddito a investimenti a lungo termine in protezioni sociali universali, compresa la copertura sanitaria universale, nonché alloggi dignitosi, lavoro dignitoso e accesso a un’istruzione di qualità. Significa anche investimenti per colmare il gap digitale.

Significa un’azione decisiva per sostenere la giustizia climatica e il diritto umano universale a un ambiente sano.

Significa consentire alle persone di tutto il mondo di parlare liberamente e proteggere lo spazio civico in modo che gli individui possano partecipare in modo significativo alle decisioni che possono avere un impatto drammatico sulle loro vite.

L’uguaglianza è al centro dei diritti umani e al centro delle soluzioni necessarie per accompagnarci in questo periodo di crisi globale. Questo non significa che dobbiamo avere tutti lo stesso aspetto, pensare allo stesso modo o comportarci allo stesso modo.

Piuttosto il contrario.

Significa abbracciare la nostra diversità e chiedere di essere trattati tutti senza alcun tipo di discriminazione.

L’uguaglianza riguarda l’empatia e la solidarietà e la comprensione che, in quanto umanità comune, la nostra unica via da seguire è lavorare insieme per il bene comune. Questo è stato ben compreso durante gli anni della ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale, gli anni che hanno visto lo sviluppo della Dichiarazione universale dei diritti umani e la successiva elaborazione del sistema onnicomprensivo del diritto internazionale dei diritti umani. Tuttavia, la nostra incapacità di ricostruire meglio dopo la crisi finanziaria di dieci anni fa, insieme alle turbolenze sociali ed economiche causate dal Covid-19 e agli impatti in rapida accelerazione del cambiamento climatico, suggerisce che abbiamo dimenticato i rimedi chiari e comprovati radicati nei diritti umani e l’importanza di affrontare le disuguaglianze.

In questa Giornata dei diritti umani, invito tutti a unire gli sforzi per migliorare l’uguaglianza per tutti ovunque, in modo che possiamo riprenderci meglio, più equamente e più ecologicamente da questa crisi e ricostruire società più resilienti e sostenibili.

Michelle Bachelet

United Nations High Commissioner for Human Rights

Il nostro mondo è a un bivio.

La pandemia di COVID-19, la crisi climatica e l’espansione della tecnologia digitale in tutti gli ambiti della nostra vita hanno creato nuove minacce ai diritti umani. L’esclusione e la discriminazione sono dilaganti.

Lo spazio pubblico si sta restringendo. La povertà e la fame sono in aumento per la prima volta da decenni. Milioni di bambini stanno perdendo il diritto all’istruzione. La disuguaglianza si sta approfondendo.

Ma possiamo scegliere una strada diversa.

Settantatré anni fa, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite adottava la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. I principi enunciati in questa semplice Dichiarazione rimangono la chiave per realizzare tutti i diritti umani – civili, economici, culturali, sociali e politici – per tutte le persone, ovunque. La ripresa dalla pandemia deve essere un’opportunità per espandere i diritti umani e le libertà e per ricostruire la fiducia.

Fiducia nella giustizia e nell’imparzialità delle leggi e delle istituzioni. Fiducia che una vita dignitosa è a portata di mano. Fiducia che le persone possano essere ascoltate equamente e risolvere pacificamente le loro lamentele.

Le Nazioni Unite si battono per i diritti di ogni membro della nostra famiglia umana. Oggi e ogni giorno continueremo a lavorare per la giustizia, l’uguaglianza, la dignità ei diritti umani per tutti.

Buona Giornata dei Diritti Umani.

António Guterres

segretario generale dell’Onu