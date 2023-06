Nuova sede e un percorso di crescita ambizioso per l’azienda labronica leader nei gas tecnici

Livorno punta sull’idrogeno verde: ErreDue investe 11,8 mln di euro sugli elettrolizzatori

D’Angelo: «Questa Gigafactory sarà uno step decisivo nello sviluppo e nella produzione di elettrolizzatori su larga scala»

[14 Giugno 2023]

A valle di un percorso di crescita quasi quarantennale e dopo la quotazione in Borsa lo scorso dicembre, la società labronica ErreDue mette sul piatto un piano d’investimenti da 11,8 mln di euro per rendere Livorno protagonista nella produzione di idrogeno verde: un vettore energetico fondamentale per la transizione energetica, prodotto tramite elettrolisi impiegando fonti rinnovabili.

Il piano di ErreDue, già leader nella produzione di gas tecnici – come azoto e ossigeno, oltre all’idrogeno prodotto tramite elettrolisi dall’acqua – è partito ieri, perfezionando l’acquisto della nuova sede in via dell’Artigianato 64.

Un’area di 16mila mq dove prima sorgevano le rotative del quotidiano locale Il Tirreno, accanto all’attuale sede di ErreDue, dove la società ricollocherà parte della linea di produzione.

«Questa Gigafactory – spiega Enrico D’Angelo, presidente e ad di ErreDue – sarà uno step decisivo nello sviluppo e nella produzione di elettrolizzatori su larga scala, essenziali per l’utilizzo di idrogeno verde in ambiziosi progetti nell’ambito della transizione energetica, di decarbonizzazione dell’industria e della mobilità pesante. Avremo presto una linea industriale in grado di produrre un’ampia gamma di elettrolizzatori su scala continentale, che saranno un’ulteriore conferma del ruolo di key leader di ErreDue nel settore dell’elettrolisi in Europa».

Una progettualità basata sull’innovazione industriale, e in particolare sulla volontà di sviluppare elettrolizzatori alcalini di nuova generazione da 1 MW e oltre (oggi in fase di collaudo), ai quali verrà affiancata la produzione di celle Pem di pari capacità.

L’obiettivo finale della società è quello di incrementare di oltre 7 volte la produzione di elettrolizzatori, passando dall’attuale capacità di 8 MW a una capacità di almeno 60 MW annui, per rispondere alle esigenze dei mercati power-to-gas, mobilità sostenibile a fuel cell e del combustibile sintetico.

Il tutto richiederà un’ingente mole di investimenti, a partire dal valore di acquisto del capannone per la nuova sede (2,8 mln di euro), cui seguiranno lavori di ristrutturazione per 4 mln di euro, la realizzazione degli impianti necessari (3 mln di euro) e l’acquisto dei macchinari (2 mln di euro).

«Il nostro desiderio – riassume D’Angelo – è quello di implementare i più alti standard di performance industriale in questo impianto, attraverso un ambizioso progetto di sviluppo sociale e ambientale».