Livorno, dal Pnrr sono in arrivo 132 milioni di euro: trenta i lavori già assegnati

Il sindaco Salvetti: «Il Comune ha partecipato a tutti i bandi e ha ottenuto risorse quasi da tutti, è uno strumento che è già operativo sui territori»

[19 Ottobre 2023]

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sta portando sul territorio comunale di Livorno investimenti per 131,9 mln di euro, cui se dovrebbero presto aggiungere altri 2,1, legati all’incremento di costi su alcuni progetti.

«Da un paio di anni si sente parlare di Pnrr, ma rimane quasi un’identità astratta e non si capisce bene come si declina, ma in realtà è uno strumento che è già operativo sui territori», spiega il sindaco Luca Salvetti intervenendo ieri nel punto stampa dedicato all’avanzamento del Piano: «Il Comune di Livorno ha partecipato a tutti i bandi e ha ottenuto risorse quasi da tutti», incentrandole su 60 interventi.

Di questi «45 progetti per un totale di 82 milioni sono gestiti direttamente dal Comune, gli altri 15 invece sono gestiti dal gruppo amministrato dal Comune che comprende aziende partecipate come Aamps, Asa e la Fondazione Goldoni», ha precisato il primo cittadino.

Per dare una portata delle ricadute locali, il dirigente comunale Leonardo Gonnelli ha evidenziato che «un piano delle opere pubbliche in un Comune importante come Livorno vale sempre tra i 40 e i 50 milioni di euro. Noi qui stiamo parlando di un piano che quota 132 milioni di euro, tre volte un piano triennale di opere pubbliche. Questo è un dato che va ben precisato, in più con tempi strettissimi. Dei nostri 45 interventi, 30 sono già stati aggiudicati e questo è di grande soddisfazione e importanza. 6 sono in fase di gara, 9 sono a fine progettazione».

A livello di macroaree, gli investimenti Pnrr in salsa livornese si concentrano sui capitoli della transizione digitale, sulle scuole – anche aumentandone l’efficienza energetica – e infine sulla coesione sociale e culturale.

In particolare, per il sindaco il progetto più affascinante del Pnrr è quello del Parco delle Generazioni a Montenero basso, dove si andrà a creare un nuovo polo scolastico, primaria e secondaria, riqualificando un parco che ha al suo interno le Rsa, e mettendolo in collegamento con la scuola.

Dei quasi 132 milioni di euro già destinati a Livorno, però, solo una piccola parte è già stata assegnata dal Governo: ad oggi sono affluiti 1,9 mln di euro, mentre il Comune a sua volta ha già effettuato pagamenti riferiti ai progetti Pnrr per 1,25 mln di euro.

«Auspichiamo che anche il Governo nel versare le tranche successive del Pnrr sia altrettanto puntuale – ha concluso l’assessora al Bilancio, Viola Ferroni – Siamo molto lontani da una situazione di sofferenza di Cassa, me mettendo tutto insieme dobbiamo preoccuparci anche di questo aspetto. Credo che la macchina comunale abbia reagito molto bene grazie anche agli investimenti che abbiamo fatto sul capitale umano, oltre 400 assunzioni in questo mandato, e questo è servito a sostenere questa mole di investimenti che è davvero significativa».