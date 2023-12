Livorno al lavoro con Cdp per edilizia sociale, efficienza energetica e Comunità rinnovabili

Viviani: «Nei nostri programmi abbiamo definito vari e diversi interventi sulla casa, sulla scuola, sull'ambiente»

[5 Dicembre 2023]

Il Comune di Livorno ha firmato oggi con Cassa depositi e prestiti (Cdp) un nuovo protocollo d’intesa volto a sostenere iniziative destinate all’edilizia residenziale sociale e all’emergenza abitativa, l’efficientamento energetico del patrimonio pubblico scolastico e la realizzazione di Comunità energetiche rinnovabili (Cer), che restano in attesa degli incentivi previsti a livello nazionale.

«Con l’accordo annunciato oggi, abbiamo l’opportunità di accompagnare il Comune di Livorno nell’avvio di un ampio programma di grande rilevanza per la città che prevede investimenti dedicati alla riqualificazione del patrimonio di edilizia scolastica, all’abitare sociale e sostenibile e alla transizione energetica, tutti temi cardine dell’azione Cdp», spiega Maria Elena Perretti, responsabile Advisory della Cassa.

Tutto ciò potrà essere realizzato grazie alle risorse messe a disposizione dall’Ue, nell’ambito del programma InvestEu, e dalla stessa Cdp; in particolare, Cassa depositi e prestiti, nel ruolo di Advisory partner della Commissione europea, offrirà al Comune servizi di consulenza tecnica e finanziaria volti a migliorare le procedure e gli strumenti operativi dell’Ente.

«Nei nostri programmi, progetti e piani – argomenta l’assessora comunale all’Urbanistica, Silvia Viviani – abbiamo definito vari e diversi interventi sulla casa, sulla scuola, sull’ambiente. Ciò conferma la centralità e la priorità che diamo alle principali componenti urbane per una città più giusta, ecologica e inclusiva. Piani, progetti, programmi e regole, tuttavia, devono essere inseriti subito in percorsi di concreta realizzabilità. A ciò serve questo significativo protocollo, che porterà Cdp a sostenere la città di Livorno nella messa in opera degli interventi destinati all’abitare sociale, alla creazione di comunità energetiche, alla riqualificazione delle scuole».