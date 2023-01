L’innovazione per la depurazione delle acque parla livornese, con Moiwus

Milanese: «L'impianto è in grado di attuare un recupero fino all'80% dell'acqua presente nel refluo per successivi utilizzi diversi dal consumo umano»

[5 Gennaio 2023]

Moiwus, acronimo di Mobile innovative wastewater ultrafiltration system, è una start-up livornese che si è aggiudicata il premio Innovazione toscana “Amerigo Vespucci” 2022 per la sezione Transizione ecologica ed energetica.

Promosso dal Consiglio regionale della Toscana e da Confindustria Toscana, il premio celebra una realtà che sviluppa, produce e commercializza impianti ad alto valore tecnologico per il recupero delle acque, trattando in modo innovativo i reflui di scarto tramite un brevetto di proprietà esclusiva: dal trattamento dei reflui si ottiene un liquido osmotizzato, riutilizzabile, e un solido residuo da poter valorizzare per produrre energia.

«Siamo orgogliosi di questo risultato, che giunge a coronamento di un anno da ricordare – dichiara Gianluca Milanese, chimico e fondatore con Luca Martin della start up – Abbiamo infatti da poco finalizzato il prototipo pronto per essere applicato negli ambiti più diversificati, da quello zootecnico a quello vitivinicolo, lattiero-caseario e in ambito civile. La grande versatilità fa sì che lo stesso tipo di impianto possa operare e risolvere le problematiche di depurazione dei reflui e di approvvigionamento nei più disparati settori. L’impianto è in grado di attuare un recupero fino all’80% dell’acqua presente nel refluo per successivi utilizzi diversi dal consumo umano. Inoltre, il grado di filtrazione è regolabile sulla base delle esigenze del cliente finale»