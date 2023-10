Legambiente Livorno porta Puliamo il mondo in Villa Fabbricotti, con 150 alunni

I volontari del circolo “Luciano De Majo” hanno ripulito l’area insieme a sei classi delle Pilo Albertelli

[13 Ottobre 2023]

La storica campagna internazionale “Puliamo il mondo”, che da 31 anni Legambiente porta in Italia per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, piazze e parchi urbani, stamani ha fatto tappa anche a Livorno.

I volontari del circolo del Cigno verde “Luciano De Majo”, col supporto del settore Ambiente del Comune di Livorno e la collaborazione di Aamps, hanno infatti coinvolto gli alunni di sei classi del polo scolastico Pilo Albertelli per ripulire l’area di Villa Fabbricotti.

Grazie all’impegno di 150 bambini sono stati raccolti 5,5 kg di rifiuti indifferenziati (in buona parte mozziconi di sigaretta), 3,5 kg di multimateriale (plastica e lattine) e 2 kg di carta, che una volta tolti dall’ambiente potranno ora essere gestiti in modo sostenibile.

Lo scopo dell’iniziativa legambientina è infatti quello di sensibilizzare sempre più i cittadini, diffondendo comportamenti corretti e l’abitudine alla cura degli spazi comuni, nella speranza di consegnare alle giovani generazioni un pianeta più vivibile e modelli di sviluppo più sostenibili.

In particolare lo slogan di questa edizione, “Per un clima di pace”, evoca un legame forte col tema della pace, mentre imperversano ancora nel mondo cruenti conflitti.

Non ci può essere pace senza giustizia e giustizia senza aver prima aggredito le disuguaglianze ambientali, sociali, economiche che gravano sul pianeta: per affrontarle concretamente è dunque necessario pensare globalmente, ma agire a partire dal proprio contesto locale. Come hanno fatto oggi i bimbi delle Pilo Albertelli.