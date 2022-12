Legambiente, il primo Forum energia della Toscana arriva a Empoli il 14 dicembre

Ferruzza: «L'evento ha l'ambizione di radicarsi come un appuntamento annuale di discussione e confronto sulle politiche energetiche del nostro Paese e della nostra Regione in particolare»

[12 Dicembre 2022]

In collaborazione col Comune di Empoli, Legambiente Toscana ha organizzato la prima edizione del Forum energia Toscana, che sbarcherà in città – più precisamente presso La vela di Avane “Margherita Hack” – martedì 14 dicembre, dalle 9.30 alle 13.

«L’evento ha l’ambizione di radicarsi come un appuntamento annuale di discussione e confronto sulle politiche energetiche del nostro Paese e della nostra Regione in particolare – spiega Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana e responsabile nazionale Paesaggio per il Cigno verde – in un momento drammatico, reso ancor più lugubre dalla guerra in Ucraina, la crisi energetica morde infatti le condizioni di vita di molte famiglie e di molte imprese toscane. Una ragione di più per parlare di risparmio, di lotta agli sprechi, di efficienza e, soprattutto, di un nuovo modello che dovrebbe soppiantare la nostra atavica dipendenza dalle fonti fossili e promuovere l’energia rinnovabile. Perché, è bene ricordarlo sempre: la guerra è fossile, la pace è rinnovabile».

Ampio spazio quindi, durante questa prima edizione del Forum dell’Energia, ai temi dell’efficienza energetica, degli impianti e dell’autoproduzione verso un modello energetico sempre più distribuito e differenziato nei diversi settori che porti a una decarbonizzazione del nostro Paese e della nostra regione.

Al centro del dibattito l’energia solare ed eolica, oltre alla geotermia che per la Toscana rappresenta una punta di diamante: arriva da qui il 70% della produzione toscana di energia rinnovabile. Dal calore rinnovabile della Terra si genera infatti ogni anno tanta elettricità da essere equivalente a oltre il 30% della domanda toscana, senza dimenticare il contributo offerto dai teleriscaldamenti in 9 Comuni sede d’impianto, dove i cascami delle centrali geotermoelettriche permettono di riscaldarsi a costi più che dimezzati – anche al di là dell’attuale crisi energetica – rispetto a quelli legati ai combustibili fossili, senza le relative emissioni di gas inquinanti e climalteranti in atmosfera.

Un tema, quello della geotermia, che verrà esplorato in particolare grazie all’intervento di Loredana Torsello, dirigente del Consorzio – interamente pubblico – per lo sviluppo delle aree geotermiche. Protagonisti anche i racconti del territorio: la rete delle comunità energetiche rinnovabili di Empoli, il fotovoltaico sui tetti di Firenze, l’auspicabile efficientamento degli edifici pubblici regionali e i progetti di eolico e agrivoltaico di Piombino.

«Questa mattinata di approfondimento sarà un’occasione importante per fare il punto su tematiche di grande attualità, confrontando esperienze e competenze – commenta l’assessore all’Ambiente del Comune di Empoli, Massimo Marconcini – Sono felice che Legambiente, alla quale abbiamo cercato di dare massimo supporto per la realizzazione dell’iniziativa, abbia scelto Empoli come sede del Forum regionale, consolidando un rapporto che da tempo ci vede collaborare a progetti e iniziative. Il tema dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili è centrale anche per la nostra amministrazione e per il nostro territorio: lo è già adesso e lo sarà più che mai nel futuro».