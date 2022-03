Appuntamento il 31 marzo alle 10

L’economia circolare in Africa, spiegata all’Università di Ferrara

Nuove forme di produzione e consumo per una prosperità inclusiva, promosse da soggetti come l’African circular economy network al quale aderiscono già enti di oltre trenta paesi

[15 Marzo 2022]

L’economia circolare, ovvero quell’insieme di processi produttivi – dalla gestione delle risorse naturali a quella dei rifiuti – che permette di trattenere il più possibile materia ed energia all’interno del sistema economico anziché trasformarli in scarti, è un processo che si sta lentamente facendo largo all’interno dei Paesi di più antica industrializzazione (come l’Italia) ma che presenta margini di sviluppo ancora più ampi in un contesto come quello africano, tanto da poter diventare uno dei principali motori del cambiamento verso la transizione ecologica.

Un tema su cui l’Università di Ferrara ha acceso da tempo i fari, grazie in particolare all’attività del Centro di ricerca su economia circolare, innovazione e Pmi (Cercis), e che vedrà adesso un importante momento di divulgazione e confronto la mattina (ore 10-13) del 31 marzo, con l’evento di presentazione del numero 94 della rivista “Africa e mediterraneo”, intitolato appunto alla “Economia circolare in Africa”.

«L’economia circolare – spiegano dall’Ateneo – è considerata una potenziale soluzione per ridurre le emissioni di carbonio in Africa e fornire opportunità per creare e mantenere valore nelle economie locali. Il dossier presenta analisi e casi studio, come l’African circular economy network, al quale aderiscono enti di oltre trenta paesi, che promuove un’economia africana “riparatrice”, che generi una prosperità inclusiva attraverso nuove forme di produzione e consumo».

L’ingresso è libero con Green pass fino ad esaurimento posti (per inscriversi è necessario inviare una email all’indirizzo progetti@africaemediterraneo.it), mentre per seguire l’evento via Google Meet è sufficiente iscriversi a questo link entro le ore 20 di lunedì 28 marzo.

Di seguito il programma dell’evento:

Programma

Dipartimento di Economia e Management (via Voltapaletto, 11)

Saluti istituzionali

Massimiliano Mazzanti, Direttore Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Ferrara e dei Centri di Ricerca SEEDS e CERCIS

Elly Schlein, Vice-presidente della Regione Emilia-Romagna

Relazioni

Susanna Mancinelli, Professoressa di Politica economica dell’Università di Ferrara

Andrea Pronti, Ricercatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Wanjohi Kabukuru, giornalista ambientale, Indian Ocean Observatory

Gülşah Yılan, Ricercatrice post-doc presso il gruppo Bioeconomy in Transition dell’UnitelmaSapienza

Andrea Marchesini Reggiani, fondatore del laboratorio di moda circolare Cartiera

Modera

Sandra Federici, direttrice responsabile di Africa e Mediterraneo

Per ulteriori informazioni: http://www.unife.it/it/eventi/2022/marzo/economia-circolare-in-africa