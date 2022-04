Le rinnovabili hanno coperto il 20,4% dei consumi italiani di energia nel 2020

Gse: nell’anno della pandemia hanno soddisfatto il 38,8% dei consumi elettrici, il 19,9% di quelli termici e il 10,7% nel comparto trasporti

[8 Aprile 2022]

Il Gestore dei servizi energetici (Gse) ha aggiornato ieri il documento Fonti rinnovabili in Italia e in Europa, fornendo i dati al 2020 sulla diffusione delle rinnovabili, che nell’anno della pandemia hanno coperto una quota pari al 20,4% dei consumi energetici totali dell’Italia, mentre l’Ue è arrivata in media al 22,1%.

Per il nostro Paese si tratta di un dato che ci permette di soddisfare l’obiettivo al 2020 fissato dalla direttiva 2009/28/CE (17%) ma, con le installazioni di nuovi impianti al palo ormai dal 2014, il target indicato dall’Ue per il 2030 a livello comunitario (40%) sembra lontanissimo.

Più nel dettaglio, in Italia le rinnovabili sono state in grado di coprire il 38,1% dei consumi elettrici (10,2 Mtep) – dove il 41% della produzione arriva dall’idroelettrico, il 21% dal solare, il 17% dall’eolico, un altro 17% dalle bioenergie e il 5% dal geotermico – il 19,9% di quelli termici (10,4 Mtep, di cui 7 da biomasse solide come legna o pellet) e il 10,7% nel comparto dei trasporti (1,3 Mtep di biocarburanti).