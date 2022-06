Le cooperative alla sfida della transizione ecologica

All’Università di Ferrara il workshop “Cooperative enterprises facing the new socio-economic environment” punta a coinvolgere i ricercatori in una nuova impresa scientifica (e politica)

[7 Giugno 2022]

Per loro natura le imprese cooperative possono rappresentare uno strumento particolarmente utile per la costruzione e la gestione condivisa dei beni comuni, il che ne fa un alleato prezioso per la transizione ecologica: ma il contesto italiano è davvero pronto ad accettare la sfida?

Un’occasione preziosa per fare il punto della situazione, coinvolgendo il mondo della ricerca scientifica, arriverà all’Università di Ferrara il prossimo 23 giugno, grazie al workshop (in lingua inglese) Cooperative enterprises facing the new socio-economic environment, organizzato dall’economista Massimiliano Mazzanti e dalla dottoranda Asia Guerreschi per l’Unife, oltre che da Ermanno Tortia e Marco Lomuscio dell’Università di Trento.

Il workshop parte dal presupposto che la recente crisi economica e finanziaria, insieme ai cambiamenti climatici e alla pandemia, hanno modificato drasticamente il contesto socio-economico di riferimento (anche) per le cooperative, che sono peraltro chiamate ad affrontarlo in un contesto di maggiore concorrenza e regolamentazione più rigorosa.

Le cooperative hanno già dimostrato ampiamente la flessibilità e resilienza del loro modello organizzativo, ma la sua evoluzione – sia in termini di governance sia di gestione – non può più essere trascurata: tra le principali sfide sul tavolo ci sono la conservazione dei posti di lavoro, la necessità di impiegare nuovi processi produttivi adeguati alla crisi climatica in corso, nonché la capacità di intrecciare la digitalizzazione in corso con le esigenze della green economy.

Per farlo, le cooperative non possono essere lasciate sole: i giovani ricercatori e dottorandi che studiano questa particolare quanto preziosa forma d’impresa sono in prima linea per provare a far luce in questa profonda transizione, e il workshop in programma mira a coinvolgerli ancora di più in prima persona, aprendosi all’urgenza di una nuova impresa scientifica che – se vorrà essere fruttuosa – dovrà inevitabilmente coinvolgere anche la sfera d’azione politica.

Per maggiori informazioni sul workshop: https://www.unife.it/it/eventi/2022/giugno/cooperative-enterprises.