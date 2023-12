Le Comunità energetiche rinnovabili avanzano nel pratese con l’associazione Cer.Ca.Ci

Squittieri: «Fondamentale che Estra clima si sia impegnata nella costituzione delle Cer»

[7 Dicembre 2023]

Dopo il via libera dell’Ue è ormai prossima la pubblicazione del decreto per gli incentivi nazionali alle Comunità energetiche rinnovabili (Cer), e l’area di Prato vuole farsi trovare pronta: è nata ieri la nuova associazione Cer.Ca.Ci (Comunità energetiche rinnovabili cambiamento cittadini e imprese), che riunisce 6 studi amministrativi di Prato e promuove la realizzazione di Cer a Prato, Montemurlo, Carmignano e Poggio a Caiano, per un parco di condomini stimato in circa 7.500 unità abitative.

Si tratta di un’iniziativa che si muove in parallelo a quella già lanciata nei mesi scorsi sul territorio fiorentino, sempre grazie alla partenership tecnologica di Estra Clima.

«Oggi presentiamo un ulteriore passo avanti nel nostro percorso sulle Cer – commenta Giovanni Grazzini, presidente di Estra Clima – che ci permette anche di innovare, oltre che rafforzare, il legame tra i soggetti a cui, da sempre, rivolgiamo i nostri servizi in quanto consente a cittadini, professionisti ed imprese locali di “abitare il cambiamento” ed essere parte attiva e concreta della transizione energetica verso le fonti rinnovabili».

Estra clima sostiene infatti le Cer con una proposta chiavi in mano, mettendo a disposizione un servizio di gestione caratterizzato da una struttura leggera che accompagna e supporta i soggetti promotori e fondatori delle Comunità come Cer.Ca.Ci.

Tra i servizi svolti, rende anche disponibile la piattaforma gestionale per la simulazione, la configurazione, il monitoraggio, il controllo e l’ottimizzazione della performance delle Comunità.

Oltre ai vari passaggi burocratici in vista della realizzazione delle Cer, Estra Clima intende instaurare rapporti di partnership anche con le imprese locali, finalizzati allo sviluppo delle fonti rinnovabili, come gli impianti fotovoltaici, che riscontrano nelle Comunità un valore aggiunto e ha messo in cantiere la realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti di alcuni condomini dislocati in diverse zone di Prato.

Presieduta da Florido Sassi, Cer.Ca.Ci si identifica nel ruolo di soggetto giuridico che dispone dei requisiti e delle caratteristiche per qualificarsi Cer presso il Gse, accedere all’incentivazione prevista per l’energia condivisa e distribuirla tra i membri associati: Cer.Ca.Ci non ha alcun costo di ingresso, né successivo, per chi si associa e non prevede investimenti a carico delle Comunità.

«Per il Comune di Prato è molto importante partecipare a questo incontro di presentazione delle comunità energetiche che rappresentano una grande occasione di crescita per il territorio – commenta Benedetta Squittieri, assessora all’Innovazione tecnologica – In questo senso è fondamentale che Estra clima si sia impegnata nella costituzione delle Comunità energetiche rinnovabili. Il ruolo dell’amministrazione comunale è in questa fase quello di sostenere le iniziative delle comunità energetiche che nascono sul territorio e promuoverle come buona pratica per la produzione e il consumo di energie rinnovabili».