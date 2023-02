61 imprese del Regno Unito hanno ridotto del 20% l'orario di lavoro per 6 mesi, mantenendo lo stesso salario

Lavorare meno, lavorare tutti, lavorare meglio: la settimana lavorativa di 4 giorni funziona (VIDEO)

I risultati della più grande sperimentazione al mondo di una settimana lavorativa di 4 giorni

[21 Febbraio 2023]

Secondo i risultati di una nuova ricerca del think tank Autonomy realizzata da David Frayne, Brendan Burchell, Niamh Bridson Hubbard (università di Cambridge) Daiga Kamarāde (University of Salford) e Francisca Mullens (Vrije Universiteit Brussel) in collaborazione con il Boston College (Usa), «Una settimana lavorativa di quattro giorni riduce significativamente lo stress e le malattie nella forza lavoro e aiuta a trattenere i lavoratori».

I ricercatori hanno riscontrato che «Circa il 71% dei dipendenti ha dichiarato livelli inferiori di “esaurimento” e il 39% ha dichiarato di essere meno stressato rispetto all’inizio del procedimento; una riduzione del 65% dei giorni di malattia e un calo del 57% del numero di dipendenti che lasciano le aziende partecipanti, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi dell’azienda sono cambiati poco durante il periodo di prova, aumentando anche marginalmente dell’1,4% in media per le 23 organizzazioni in grado di fornire dati».

Secondo il rapporto sui risultati consegnato ai parlamentari, «Circa il 92% delle aziende che hanno preso parte al programma pilota del Regno Unito (56 su 61) afferma di voler continuare con la settimana lavorativa di 4 giorni, con 18 aziende che confermano il cambiamento come permanente.»

La ricerca è stata organizzata da 4 Day Week Global in collaborazione con la 4 Day Week Campaign del Regno Unito e vi hanno preso parte aziende con in totale circa 2.900 dipendenti che hanno lavorato una giornata in meno a settimana. Le imprese coinvolte nel trial andavano da rivenditori online e fornitori di servizi finanziari a studi di animazione e un negozio locale di fish and chips, ma anche consulenza, alloggio, IT, cura della pelle, reclutamento di personale, ospitalità, marketing e assistenza sanitaria.

I ricercatori hanno intervistato i dipendenti durante tutto il periodo dell’esperimento sociale per valutare gli effetti di avere un giorno in più di tempo libero e dicono che «I livelli autodichiarati di ansia e affaticamento sono diminuiti tra la forza lavoro, mentre la salute mentale e fisica è migliorata. Molti intervistati hanno affermato di aver trovato più facile conciliare il lavoro con gli impegni familiari e sociali: il 60% dei dipendenti ha riscontrato una maggiore capacità di combinare il lavoro retribuito con le responsabilità di cura e il 62% ha riferito che è più facile combinare il lavoro con la vita sociale».

Burchell sottolinea che «Prima del trial, molti si chiedevano se avremmo visto un aumento della produttività per compensare la riduzione dell’orario di lavoro, ma questo è esattamente ciò che abbiamo scoperto. Molti dipendenti erano molto desiderosi di fare da soli guadagni di efficienza. I lavoratori erano molto meno inclini ad ammazzare il tempo e cercavano attivamente tecnologie che migliorassero la loro produttività».

Frayne aggiunge: «Siamo davvero incoraggiati dai risultati, che hanno mostrato i molti modi in cui le aziende hanno trasformato la settimana di 4 giorni da un sogno in una politica realistica, con molteplici vantaggi».

La progettazione della sperimentazione prevedeva due mesi di preparazione per i partecipanti, con workshop e tutoraggi basati sull’esperienza di aziende già con una settimana lavorativa più breve. Oltre al lavoro di indagine, il team di Cambridge ha condotto un gran numero di interviste approfondite con dipendenti e amministratori delegati dell’azienda prima, durante e dopo i 6 mesi di prova. Altri progetti pilota condotti da 4 Day Week Global negli Stati Uniti e in Irlanda, con ricerche condotte da molti degli stessi scienziati avevano già mostrato risultati positivi, ma il trial del Regno Unito è stato non solo il più grande realizzato fino ad oggi, ma anche il primo a includere ricerche approfondite sulle interviste.

Frayne evidenzia che «Il metodo di questo progetto pilota ha permesso ai nostri ricercatori di andare oltre i sondaggi e di esaminare in dettaglio come le imprese lo stavano facendo funzionare sul campo».

In termini di motivazioni, diversi senior manager hanno detto ai ricercatori di vedere la settimana di 4 giorni come una risposta razionale alla pandemia e credevano che avrebbe dato loro un vantaggio quando si trattava di attrarre talenti nel mercato del lavoro post-Covid. Alcuni la vedevano come un’alternativa allettante al lavoro da casa illimitato, che secondo loro metteva a rischio la cultura aziendale. Altri hanno visto il personale soffrire per problemi di salute e lutto durante la pandemia e hanno sentito una maggiore “responsabilità morale” nei confronti dei dipendenti.

Un amministratore delegato di un’ONG che ha preso parte al trial ha detto: «Odiavo la pandemia, ma ci ha fatto vedere molto di più, a tutto tondo, e ci ha fatto capire l’importanza di avere una testa sana e che la famiglia è importante».

Altri hanno fatto notare che la necessità di orari di lavoro più brevi erano già stati discussi molto prima del Covid, come risposta a un lavoro impegnativo o emotivamente estenuante. Ma, sorprendentemente, nessuna organizzazione intervistata ha preso parte ai trials semplicemente perché la tecnologia aveva ridotto il loro bisogno di manodopera umana.

Alcune imprese hanno interrotto completamente il lavoro per un fine settimana di tre giorni, mentre altre hanno scaglionato la loro forza lavoro ridotta per coprire tutta la settimana. Un ristorante ha calcolato che la loro settimana di 32 ore su un intero anno, con orari di apertura lunghi in estate, ma molto più brevi in ​​inverno. Alcune aziende hanno diminuito il numero di giorni di ferie e si sono accordati con i lavoratori per c poterli richiamare al lavoro con un breve preavviso o una settimana di 4 giorni condizionata al raggiungimento degli obiettivi di prestazione.

Le interviste hanno documentato come le imprese abbiano ridotto l’orario di lavoro senza scendere a compromessi sugli obiettivi utilizzando alcuni metodi comuni: riunioni più brevi con ordini del giorno più chiari; introduzione di “periodi di concentrazione” senza interruzioni; riformare l’etichetta della posta elettronica per ridurre le lunghe catene e il traffico di posta in arrivo; nuove analisi dei processi produttivi; elenchi di attività di fine giornata per passaggi di consegne effettivi o preavvii il giorno successivo.

Quando ai dipendenti è stato chiesto come utilizzassero il loro tempo libero aggiuntivo, la risposta di gran lunga più popolare è stata «Amministrare la mia vita», cioè svolgere attività come la spesa e le faccende domestiche. Molti hanno spiegato come questo abbia permesso loro di prendersi una pausa davvero adeguato per le attività del sabato e della domenica. La Hubbard racconta che «Per i dipendenti era comune descrivere una significativa riduzione dello stress. Molti hanno detto di essere stai in grado di staccare la spina o di respirare più facilmente a casa».

Per alcuni genitori di bambini piccoli, un giorno libero infrasettimanale significava risparmiare sulle spese per l’assistenza all’infanzia. Per quelli con bambini più grandi, significava un po’ di tempo per sé stessi. Tutti hanno riferito di svolgere più attività che gli piacciono: dallo sport alla cucina, dal fare musica al volontariato. Alcuni hanno sviluppato nuovi interessi, mentre altri hanno utilizzato il tempo libero per ottenere ulteriori qualifiche professionali.

L’amministratore delegato di un’organizzazione di consulenza coinvolta nel trial riassume così la sua esperienza: «”Quando ti rendi conto che quel giorno in più ti ha permesso di essere rilassato e riposato, e pronto a provarci assolutamente negli altri quattro giorni, inizi a capire che tornare a lavorare di venerdì ti sembrerebbe davvero sbagliato, stupido in realtà».

Per quanto riguarda la “cultura del lavoro”, i dipendenti erano generalmente positivi, si sentivano più apprezzati dal loro datore di lavoro e descrivevano uno scopo condiviso derivante dagli sforzi per rendere la settimana di 4 giorni un successo. Tuttavia, diversi dipendenti di una grande azienda erano preoccupati per l’intensificarsi dei carichi di lavoro, mentre alcuni presso aziende creative hanno espresso preoccupazione per la riduzione della convivialità dell’orario di lavoro a causa del “tempo di concentrazione” e hanno sostenuto che la chat non strutturata spesso genera nuove idee. Alla fine del periodo di prova di sei mesi, molti dirigenti hanno affermato di non poter immaginare di tornare a una settimana di 5 giorni.

Burchell conclude: «Quasi tutti quelli che abbiamo intervistato hanno riferito di essere stati sopraffatti dalle domande di altre organizzazioni del loro settore che sono interessate a seguire l’esempio. Quando chiediamo ai datori di lavoro, molti di loro sono convinti che la settimana di 4 giorni diventerà una realtà. Per me. È stato personalmente gratificante solo parlare con così tante persone ottimiste negli ultimi 6 mesi. Per così tante persone, una settimana di 4 giorni significa una vita lavorativa e familiare migliore».