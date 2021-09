Label2020: come scegliere le sorgenti luminose green con la nuova etichetta energetica Ue

Efficiency Check, la web app di Label2020, per controllare e comparare i costi dei prodotti e risparmiare 285 euro all’anno in bolletta energetica

[3 Settembre 2021]

Nella primavera 2020 l’Unione Europea ha avviato l’introduzione delle nuove etichette energetiche per diversi gruppi di prodotti tra cui frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori e display elettronici. Dall’1 settembre si aggiunge una nuova etichetta per i prodotti per l’illuminazione che a sarà integrata da informazioni utili sui prodotti, fornite sia sulla confezione sia tramite una banca dati europea accessibile al pubblico.

Label2020 è un’iniziativa internazionale finanziata dalla Commissione europea attraverso il programma Horizon 2020 e coordinata dall’Agenzia Austriaca per l’Energia per 15 stati membri dell’Unione Europea e del Regno Unito. In Italia gli unici due partner sono Legambiente e Eliante. Label2020 fornisce informazioni e strumenti efficaci per supportare i consumatori, i rivenditori e tutte le altre parti interessate durante la transizione alle nuove etichette e ricorda che «Dalla sua introduzione nel 1994, l’etichetta energetica è stata una delle iniziative di maggior successo dell’Unione Europea per i consumatori, aiutando nella scelta di prodotti efficienti e contribuendo così agli obiettivi energetici e climatici dell’UE. L’etichetta ha supportato con successo i consumatori nel risparmio energetico e nella riduzione dei costi ed ha innescato l’innovazione verso prodotti più performanti. Per vari gruppi di prodotti l’efficienza energetica è stata migliorata di oltre l’80% con conseguenti risparmi sostanziali dei costi in bolletta. Si stima che la legislazione dell’Ue per le etichette energetiche e la progettazione ecocompatibile porterà un risparmio energetico di circa 230 Mtep (milioni di tonnellate di petrolio equivalente) entro il 2030. Per i consumatori, ciò significa un risparmio medio fino a 285 euro all’anno sulla bolletta energetica domestica. Inoltre, le misure di efficienza energetica creeranno 66 miliardi di euro di entrate extra per le aziende europee. Per continuare questa storia di successo, l’UE ha rivisto il concetto di etichettatura per renderlo ancora più utile ed efficace per i consumatori in future».

Legambiente e Eliante siegano che «Per rendere l’etichetta più trasparente le nuove classi di efficienza saranno limitate a una scala dalla A alla G. Le classi A+/A+++ non verranno più utilizzate. Oltre all’etichetta energetica, lo schema di etichettatura fornisce ulteriori informazioni utili sul prodotto, che verranno visualizzate sulle confezioni ed in una nuova banca dati dei prodotti dell’UE accessibile al pubblico (EPREL). Ad esempio, sono incluse informazioni sul colore della luce delle sorgenti luminose (bianco caldo, bianco neutro, bianco freddo), su quanto è dimmerabile, durata media e altre caratteristiche di qualità tra cui resa cromatica e sfarfallio. Una buona resa cromatica significa che le sorgenti luminose possono mostrare il colore degli oggetti illuminati in modo molto naturale. Valori di sfarfallio bassi indicano che la sorgente luminosa non mostra alcun effetto di sfarfallio potenzialmente fastidioso che possa causare disagio a chi le utilizza».

Per quanto riguarda i negozi e l’online, la nuova etichetta sarà riportata sulla confezione dei prodotti consegnati ai rivenditori dopo il primo settembre 2021. I prodotti già consegnati ai rivenditori prima di questa data possono essere ancora venduti con la vecchia etichetta per evitare la necessità di produrre nuove confezioni ed imballaggi per prodotti che saranno presto esauriti. Nei negozi online la nuova etichetta deve essere esposta per tutti i prodotti entro un periodo di 14 giorni a partire dal 1° settembre.

Acquistare il prodotto più economico fa risparmiare davvero? Quali saranno i suoi costi di gestione per elettricità ed acqua? Per orientare i consumatori verso la scelta giusta Label2020 ha lanciato un tool facile da utilizzare: basta scansionare il Qr code presente sulla nuova etichetta energetica e verrà calcolata una stima del costo dei consumi del prodotto.

Tutti i dati non visualizzati direttamente sulla confezione del prodotto saranno disponibili nel database dei prodotti dell’UE (EPREL) e sono accessibili anche tramite un nuovo strumento web-app per i consumatori chiamato “Efficiency Check” e sviluppato da Label2020.

Per ulteriori informazioni si può visitare il sito web https://www.label2020.it/ e lo strumento dell’app web https://tool.label2020.eu/it