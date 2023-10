La Toscana ottava in Italia per eco-investimenti e sesta per posti di lavoro verdi

Il rapporto GreenItaly stima nella regione la presenza di oltre 224mila green job

[31 Ottobre 2023]

La distribuzione per macro-aree geografiche delle imprese eco-investitrici nel quinquennio 2018-2022, elaborata da fondazione Symbola e Unioncamere nella XIV edizione del rapporto GreenItaly, pone la Toscana all’ottavo posto tra le regioni italiane.

All’interno dei confini toscani si contano infatti 35.623 imprese che hanno investito, o investiranno entro l’anno, in tecnologie green.

Passando dal livello regionale a quello provinciale, è Firenze con le sue 9.463 imprese green la provincia più virtuosa della Toscana – e decima a livello nazionale – per eco-investimenti. Seconda Lucca con 3.473 imprese green, terza Pisa a quota 4.016. Seguono Prato con 4.127 imprese green, Arezzo a 3.046, Livorno con 2.688, Pistoia a quota 2.326 imprese green, Siena attestata a 2.328 imprese green, Massa-Carrara con 2.006 e Grosseto a 2.274.

Guardando invece alla dinamica dei posti di lavoro, con oltre 224mila green job è la sesta regione in Italia in questa particolare classifica, mentre con con 84.340 nuovi contratti si piazza ottava nella graduatoria regionale per numero di contratti programmati entro l’anno.

Sotto questo profilo Firenze con i suoi 30.945 contratti è tra le prime venti province italiane. Seguono Pisa con 11.389 attivazioni; Lucca con 10.333; Arezzo con 9.261; Livorno con 8.475; Prato con 7.161; Siena con 6.683; Pistoia con 5.574; Massa-Carrara con 4.763; Grosseto con 4.153.