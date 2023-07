La Toscana di nuovo al centro dell’economia ecologica, con workshop e scuole estive

Riuniti studiosi da tutto il mondo grazie ad una collaborazione tra Università di Pisa e di Firenze, il Virginia Tech e il Massachusetts Institute of Technology

[31 Luglio 2023]

Col mese di luglio si concludono ufficialmente i tre eventi organizzati dal gruppo di ricercatori “Economia ecologica in Toscana”, che hanno riportato la nostra regione al centro di questa disciplina accademica così importante per lo sviluppo sostenibile.

Dopo aver portato a Pisa, un anno fa, la XIV Conferenza scientifica della Società europea per l’economia ecologica (Esee), quest’anno ha preso corpo una collaborazione tra l’Università di Pisa quella di Firenze, il Virginia Tech e il Massachusetts Institute of Technology, declinato in tre diversi eventi che hanno riunito studiosi da tutto il mondo.

L’obiettivo era sia gettare un ponte tra economia ecologica ed economia comportamentale, sia introdurre gli studenti all’economia ecologica mediante una scuola estiva e un’esperienza sul campo nelle Alpi Apuane.

In particolare, il workshop dedicato all’economia ecologica comportamentale, tenutosi presso il dipartimento di Economia e management dell’Università di Firenze, ha rappresentato un pionieristico sforzo nel coniugare i campi dell’economia comportamentale e sperimentale con l’economia ecologica., facilitando la formazione di nuove collaborazioni e promuovendo la ricerca in questo campo emergente.

La Scuola estiva si è svolta invece presso l’Università di Pisa e ha riunito 63 partecipanti provenienti da oltre 20 paesi. Coordinata dall’economista ecologico Tommaso Luzzati, l’appuntamento ha avuto tra i suoi docenti Elettra Stradella e Gabriella Iermano, due giuriste dell’Università di Pisa, nonché Mario Biggeri, Leonardo Boncinelli e Tiziano Distefano, tre economisti dell’Università di Firenze.

Il corpo docente internazionale includeva inoltre Nicholas A. Ashford del Massachusetts Institute of Technology e Ralph Hall di Virginia Tech; la lezione inaugurale è stata invece tenuta da Elisa Giuliani, prorettrice dell’Università di Pisa per la Sostenibilità e l’Agenda 2030 e direttrice di Remarc.

Un gruppo di partecipanti della Scuola estiva a Pisa ha infine preso parte anche alla Hiking summer school, soggiornando tre giorni nel suggestivo Rifugio Orto di Donna in Val Serenaia.

Conclusi gli appuntamenti estivi del 2023, per i ricercatori del gruppo “Economia ecologica in Toscana” è già il momento di pensare alle scuole estive Esee del prossimo anno: presto il relativo programma sarà pubblicato online, qui.