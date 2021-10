In pochi giorni raccolti 100mila euro per realizzare un impianto solare nel ferrarese

La “Scelta rinnovabile” di Enel raddoppia: grande risposta dei cittadini tramite crowdfunding

«Questo progetto dà la possibilità ai singoli cittadini di contribuire in maniera attiva al percorso verso un futuro più sostenibile, condividendo i benefici derivanti dalla presenza di nuovi impianti rinnovabili nel territorio»

[19 Ottobre 2021]

Dopo anni di proficuo impiego all’estero, anche in Italia si sta diffondendo l’utilizzo del crowdfunding per favorire la diffusione delle energie rinnovabili sul territorio: un concreto strumento di partecipazione – e condivisione dei benefici economici, oltre che ambientali – per contribuire a superare le sindromi Nimby che frenano l’installazione di impianti.

Da ultimo, a dimostrarlo c’è il successo riscosso dall’iniziativa “Scelta rinnovabile” che Enel ha lanciato per la costruzione un impianto fotovoltaico da 17 MW a Poggio Renatico (Ferrara).

«Siamo soddisfatti della risposta della comunità poggese a questa iniziativa, un segnale di attenzione verso la transizione energetica ed ecologica – commenta il sindaco Daniele Garuti – Il Comune di Poggio Renatico è contento dei rapporti con Enel green power e adesso attendiamo la messa in esercizio dell’impianto nel nostro territorio, che per le sue caratteristiche è vocato a queste iniziative».

Si è concluso infatti il 15 ottobre il periodo di esclusiva riservato ai residenti nel comune di Poggio Renatico in provincia di Ferrara, per la raccolta fondi online di crowdfunding: la campagna ha visto la comunità locale partecipare con grande interesse, coprendo interamente il target di raccolta fondi previsto, pari a 100.000 euro. Per questo Enel green power ha deciso di raddoppiare il tetto massimo della raccolta, portandolo a 200.000 € complessivi: dal 16 ottobre la campagna è stata aperta a tutto il territorio nazionale e nello stesso giorno è stata pienamente saturata, con ampio anticipo rispetto ai 30 giorni a disposizione degli interessati ad investire nell’iniziativa.

«Questo progetto – spiega Eleonora Petrarca, responsabile Business development Italia di Egp – ha l’obiettivo di favorire la transizione energetica dando la possibilità ai singoli cittadini di contribuire in maniera attiva al percorso verso un futuro più sostenibile, condividendo i benefici derivanti dalla presenza di nuovi impianti rinnovabili nel territorio. Abbiamo riscontrato grande interesse e partecipazione da parte del territorio di Poggio Renatico, con adesioni, in pochi giorni, per oltre 100.000 euro. Alla luce del forte riscontro e interesse mostrato dai cittadini nell’iniziativa, Enel Green Power ha deciso di raddoppiare l’obiettivo di raccolta dei finanziamenti, un’opportunità di partecipazione al percorso di decarbonizzazione del Paese che è stata apprezzata e colta prontamente con entusiasmo su scala nazionale».