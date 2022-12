La rivoluzione gentile dei paesaggi rinnovabili

Ferruzza: «Non sarà facile, né indolore. Ma se vogliamo affrancarci dalla nostra atavica dipendenza dalle fonti fossili, non abbiamo scelta»

[14 Dicembre 2022]

Il paesaggio italiano è sotto attacco. Non solo per l’incuria e la cementificazione degli ultimi decenni. Ma anche per gli effetti sempre più gravi e devastanti della crisi climatica in atto. Ondate di calore, alluvioni, frane, tempeste di vento, bombe d’acqua stanno sfigurando il volto del Belpaese. Per mitigare questo rischio nel medio/lungo periodo, non ci rimane che cambiare modello di sviluppo e quindi strategia energetica. Abbandonare le fonti fossili e abbracciare con convinzione le rinnovabili.

Il paesaggio, quindi, in quanto palinsesto delle trasformazioni che ci attendono, deve tornare al centro della discussione pubblica in chiave progettuale. Non come entità statica e immutabile, bensì come bene comune rinnovabile, che si fa carico dell’incessante attività modellante della nostra specie. Non si tratta quindi di arroccarsi nell’ideologica conservazione dello status quo, ma di rammendare, riparare e integrare il paesaggio, rinnovandolo profondamente secondo le necessità del nostro tempo. E per farlo in modo sostenibile anche dal punto di vista culturale, occorre mettere in campo una straordinaria dotazione di competenze. Servono, in altre parole, regole condivise e trasparenti, una buona pianificazione e una straordinaria qualità nella progettazione. In questo senso, la trasformazione del paesaggio non può ridursi a questione estetica, ma diventa sociale e ambientale, e quindi etica.

L’Unione Europea, col REPowerEU, ha indicato la rotta della decarbonizzazione delle nostre economie e per l’Italia ciò si traduce nella necessità di veder installati 85GW di potenza nominale “rinnovabile” al 2030. In altre parole, non c’è più tempo da perdere. Abbiamo pochi anni per salvare il salvabile e rivoluzionare il nostro modello energetico. Ciò significa varare un Piano straordinario per l’individuazione delle Aree Idonee e istituire una Cabina di Regia interministeriale per favorire la messa in opera dell’impiantistica necessaria. Implementando e incentivando ogni sforzo per abbattere gli sprechi e favorire l’efficienza, certamente. Stimolando, anche, il protagonismo delle comunità locali, con la diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e delle esperienze di Autoconsumo Collettivo. Ma, soprattutto, installando tanto fotovoltaico nelle nostre città, accompagnando la promettente tecnologia agrivoltaica nelle nostre campagne e realizzando i parchi eolici (a terra e off-shore) che servono al Paese.

Non sarà facile, né indolore. Ma se vogliamo affrancarci dalla nostra atavica dipendenza dalle fonti fossili, non abbiamo scelta. Ecco perché le maggiori organizzazioni ambientaliste del Paese (Legambiente e WWF) hanno deciso di allearsi col FAI per progettare assieme questa indispensabile “rivoluzione gentile”.

Perché poi, alla fine, ricordiamolo sempre, la guerra è fossile, la pace è rinnovabile.

di Fausto Ferruzza, responsabile del settore Paesaggio di Legambiente e presidente di Legambiente Toscana