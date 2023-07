La Regione Toscana investe 3 mln di euro contro l’erosione costiera: 13 gli interventi

Monni: «Naturalmente questo non basta, sappiamo che sono necessari interventi strutturali e duraturi ed è per questo che abbiamo prodotto un Master plan»

Sono quasi conclusi gli interventi contro l’erosione costiera programmati in 10 Comuni e finanziati per oltre 3 mln di euro dalla Regione Toscana (cui si aggiungono altri 267mila euro dai Comuni interessati).

Si tratta di 13 attività di recupero e riequilibrio della fascia costiera, che hanno interessato i Comuni di Marina di Campoa, Follonica, Scarlino, Capalbio, Pisa, Rosignano Marittimo, Vecchiano, Orbetello, Massa e Castiglione della Pescaia.

«Abbiamo finanziato per l’inizio della stagione estiva gli interventi di ripascimento – spiega l’assessora all’Ambiente Monia Monni – dando la possibilità ai comuni di risistemare gli arenili e fare manutenzione delle opere di difesa della costa. Naturalmente questo non basta. Sappiamo che sono necessari interventi strutturali e duraturi per la difesa della nostra costa, sulla quale incidono pesantemente i cambiamenti climatici che rendono più severi i fenomeni erosivi, ed è per questo che abbiamo prodotto un Master Plan che li pianifica e li progetta in maniera puntuale».

A seguito degli incontri del tavolo regionale sull’erosione costiera, tutti i Comuni della costa hanno segnalato le varie esigenze; la Regione ha poi valutato le richieste in termini di ammissibilità rispetto al livello di cantierabilità, al rischio costiero del settore di costa di appartenenza ed al livello di cofinanziamento.

I 13 ritenuti ammissibili a marzo del 2022 sono stati poi inclusi nel documento operativo approvato dalla Giunta: si tratta di interventi di ripristino degli arenili, di riprofilatura stagionale delle spiagge, di manutenzione di opere di difesa della costa e degli abitati.

Oggi queste attività sono tutte concluse – a parte lo slittamento nei tempi dell’intervento di riprofilatura della spiaggia di Marina di Campo dovuto a un rinvenimento bellico –, mentre i lavori di manutenzione delle opere proseguiranno per concludersi entro l’anno».