Un premio che valorizza anche la carbon neutrality senese

La “Prigogine Medal” va a Simone Bastianoni, chimico ambientale dell’Università di Siena

Il prestigioso riconoscimento viene assegnato ogni anno a uno scienziato leader nel campo dell'ecologia sistemica e dello sviluppo sostenibile

[7 Luglio 2022]

La memoria di Ilya Prigogine, premio Nobel per la Chimica nel 1977 e pioniere nello studio dei sistemi complessi, risplende a Siena: oggi la medaglia istituita in suo onore è stata assegnata al chimico ambientale Simone Bastianoni, nel corso di una cerimonia svoltosi al rettorato dell’Ateneo cittadino.

Il prestigioso riconoscimento viene infatti attribuito ogni anno, in maniera congiunta dall’Università di Siena e dal Wessex Institute of Technology (UK), a uno scienziato leader nel campo dell’ecologia sistemica, dello sviluppo sostenibile e della ricerca sugli ecosistemi. Tutti ambiti in cui Bastianoni eccelle.

Ordinario di Chimica dell’ambiente e dei beni culturali dell’Università di Siena, coordinatore della Scuola di dottorato in Scienze ambientali, geologiche e polari e Delegato del rettore per la Sostenibilità, nonché co-direttore del gruppo di Ecodinamica fondato da Enzo Tiezzi – che oggi comprende chimici, economisti, biologi, scienziati ambientali, architetti e ingegneri – Bastianoni nell’occasione ha tenuto la sua Prigogine Lecture dal titolo “A sustainability viewpoint for a post Covid-19 pandemic society”.

Un punto di vista che, da Siena in particolare, offre una prospettiva particolarmente preziosa. Il territorio provinciale rappresenta infatti la prima e finora unica area vasta d’Europa dove le emissioni antropiche di gas serra si sono ridotte abbastanza da permettere agli ecosistemi locali di assorbirle completamente: è l’orizzonte del carbon neutral, quello a cui oggi tutto il mondo è chiamato a tendere per frenare la crisi climatica in corso.

Il caso di Siena dimostra che l’obiettivo è non solo possibile, ma a portata di mano. Un risultato che vede Bastianoni impegnato in prima persona:è lui il presidente dell’Alleanza territoriale carbon neutrality: Siena.