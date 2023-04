La proposta di ASviS e Club di Roma al Governo

La nuova Strategia nazionale di sviluppo sostenibile che serve all’Italia

«Serve molto più che sostituire i combustibili fossili con le energie rinnovabili: porre fine a un sistema che premia sproporzionatamente i ricchi a spese dei più poveri»

[7 Aprile 2023]

Il Governo Meloni dovrebbe approvare rapidamente la nuova Strategia nazionale di sviluppo sostenibile (Snsvs), anche per indirizzare gli ingenti investimenti pubblici previsti dal Pnrr, dai Fondi di coesione e dai Fondi nazionali verso scelte utili ad affrontare le crisi ambientali, economiche e sociali.

È questa la principale indicazione emersa nel corso dell’incontro L’International system change compass nel contesto italiano. Realizzare il Green Deal Europeo: implicazioni globali e per l’Italia organizzato presso il Cnel dall’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS) e il Club di Roma.

L’occasione è arrivata con la presentazione del rapporto International system change compass, già presentato negli ultimi mesi in vari Paesi e alla Cop27 egiziana, propone un approccio olistico allo sviluppo sostenibile.

«Sappiamo che la riduzione delle emissioni attraverso un efficientamento graduale dei sistemi di produzione e consumo non sarà sufficiente per affrontare la crisi climatica che è già in atto e rischia di andare fuori controllo – spiega Sandrine Dixson-Declève, co-presidente del Club di Roma – Piccoli cambiamenti all’interno dell’attuale sistema economico non risolveranno la crisi delle risorse, della biodiversità e non affronteranno le ingiustizie tra i Paesi e all’interno dei Paesi. Transizione energetica e Green deal europeo vogliono dire molto più che sostituire i combustibili fossili con le energie rinnovabili: sono opportunità concrete per porre fine a un sistema che premia sproporzionatamente i ricchi a spese dei più poveri».

Non a caso le proposte dell’International system change compass prevedono cambiamenti che devono essere guidati dai governi tramite le istituzioni, coinvolgendo le persone e le comunità sui territori.

«Gli interventi per la mitigazione e l’adattamento al riscaldamento globale sono decisivi per guidare la transizione dell’Italia verso un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo», ha concluso il direttore scientifico di ASviS Enrico Giovannini, invitando il Governo a concludere in tempi brevi l’iter di approvazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (Pnacc), ad elaborare il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec) e ad approvare la nuova Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (Snvss).