La Multiutility della Toscana protagonista a Ecomondo coi progetti Alia, Estra e Revet

Per la prima volta insieme, lo stand congiunto delle tre società farà il punto su economia circolare e sicurezza energetica

[6 Novembre 2023]

Dal 7 al 10 novembre 2023, per la prima volta tre campioni dell’economia circolare e dei servizi pubblici locali – Alia, Estra e Revet – parteciperanno in forma congiunta a Ecomondo, la fiera di riferimento per la transizione ecologica che terrà la XXVI edizione come sempre a Rimini.

Lo stand congiunto delle tre società è unito dal claim “Dalla Toscana la multiutility di territori”, non a caso dato che i tre soggetti sono tutti protagonisti della nascente Multiutility della Toscana: sbocciata a gennaio con Alia capofila, vede oggi un crescente contributo da parte di Estra, mentre Revet – l’hub del riciclo più importante dell’Italia centro meridionale – è già da anni una società del gruppo Alia.

«Quest’anno Revet presenterà in anteprima a Ecomondo tre filiere di riciclo chiuse tutte toscane – spiega l’ad di Revet Alessia Scappini – quella dedicata agli scarti plastici del florovivaismo che torneranno nuovi vasi, quella dedicata a sacchi e bidoni per le raccolte differenziate realizzati riciclando gli imballaggi toscani, e quella della cosmesi sostenibile, con un produttore biologico toscano che ha scelto un packaging 100% riciclato da imballaggi post consumo».

«Fra le altre cose – aggiunge Lorenzo Perra, presidente di Alia – presenteremo a Rimini il nostro ultimo prodotto, realizzato in partnership con Nord Engineering: si tratta di un cassonetto 5.0, che abbiamo voluto chiamare Genius, in cui l’intelligenza artificiale e il cloud vengono applicati al mondo dei rifiuti per rivoluzionarlo».

La presentazione di Genius era in agenda per la prima volta a Firenze proprio in questi giorni, ma l’emergenza alluvione che si è abbattuta in Toscana tra giovedì e venerdì scorso – con l’impegno di Alia in primo piano per la rimozione dei rifiuti sommersi dal fango – non ne ha permesso lo svolgimento in loco.

«I progetti che verranno presentati a Ecomondo – conclude Francesco Macrì, presidente esecutivo di Estra – sono la dimostrazione di un impegno reale nella trasformazione verso un’economia circolare. Allo stesso modo, Estra continuerà il suo percorso di focus sulla transizione energetica ed ecologica per sensibilizzare cittadini e imprese sulle sfide ambientali del nostro tempo. La collaborazione e la condivisione di soluzioni innovative sono aspetti fondamentali per un futuro più sostenibile».

Di seguito l’agenda completa degli appuntamenti allo stand di Ecomondo:

AGENDA ECOMONDO

Martedì 7 novembre

15:00 | Revet | Un sacco bello e un bidone è per sempre

16:30 | Alia | Cassonetto 5.0 dimostrazione

Mercoledì 8 novembre

10:00 | Alia | Genius: il cassonetto 5.0. L’intelligenza artificiale al servizio del cittadino. Con il nuovo brevetto la raccolta diventa smart – Sala Rovere

11:00 | Estra | Sicurezza energetica, diversificazione delle fonti e approvvigionamenti: a che punto siamo

12:00 | Estra | ONU Goal 4: Istruzione di qualità, il contributo delle Utilities

15:00 | Alia | Il compost come opportunità per il carbon farming

16:30 | Alia | Cassonetto 5.0 dimostrazione

Giovedì 9 novembre

10:00 | Alia | Cassonetto 5.0: dimostrazione

11:00 | Revet | Carbon footprint granulo

12.30 | Alia |Genius: il cassonetto 5.0. L’intelligenza artificiale al servizio del cittadino. Con il nuovo brevetto la raccolta diventa smart

15:00 | Revet | Progetto da vaso a vaso

16:00 | Alia | Tocs, il Magazine della Toscana circolare e sostenibile

Venerdì 10 novembre

11:00 | Revet | La cosmesi sostenibile (la verde vita)