La Giunta toscana dà il via a un osservatorio regionale sul caro energia

Monni: «Vogliamo capire cosa potrà cambiare variando l’attuale ricetta energetica attuale»

[12 Gennaio 2022]

La Giunta della Regione Toscana ha annunciato oggi l’intenzione di avviare un osservatorio per monitorare il caro energia che sta gonfiando le bollette energetiche italiane e di tutta Europa, mettendo così insieme dati utili a disegnare politiche dedicate sia per le famiglie sia per le imprese.

«L’aumento del costo dell’energia sta diventando un problema sempre più grande per le imprese toscane. Siamo in costante dialogo con i settori più esposti, ma la situazione rischia di mettere in ginocchio il sistema economico nel suo complesso – commenta l’assessore allo Sviluppo economico, Leonardo Marras – Dobbiamo anzitutto avere dati chiari e certi su chi consuma cosa e quanto. E lo faremo, già dai prossimi mesi, grazie all’aiuto di Irpet».

Senza dimenticare che la soluzione al problema del caro energia può andare solo in una direzione, quella della necessaria transizione ecologica e (dunque) energetica.

«Vogliamo capire cosa potrà cambiare variando l’attuale ricetta energetica attuale, in questo modo potremo simulare gli scenari connessi alle ricadute della transizione energetica: un aiuto nella programmazione futura», conclude l’assessora all’Ambiente Monia Monni.