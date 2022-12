La fine del Tour Iaere10 per un nuovo inizio dell’economia ambientale in Italia

La sfida climatica è “viva”, ma la ricerca progredisce e contribuisce via via ad unire le tessere del puzzle di una politica economica e ambientale veramente efficaci

[22 Dicembre 2022]

L’evento online Energy self-sufficiency, energy efficiency and climate policy for a ‘just’ low carbon transition, co-organizzato dalle Università di Tor Vergata e Roma Tre, ha concluso il Tour Iaere10.

Il Tour si è articolato in una serie di eventi, coordinati dall’Associazione italiana degli economisti dell’ambiente e delle risorse naturali (Iaere) con il supporto della Fondazione Eni Enrico Mattei (Feem) in occasione del decimo anniversario dell’Associazione. Sono stati toccati molti temi di interesse per l’economia ambientale e delle risorse naturali, a testimonianza della diffusione della ricerca economico ambientale italiana (e non solo).

Nell’evento finale, dopo i saluti istituzionali da parte della preside della Facoltà di Economia di Tor Vergata, Lucia Leonelli, e del vice-presidente di Iaere, Claudia Ghisetti (Università di Milano-Bicocca), sono stati trattati temi molto rilevanti per le politiche energetiche e climatiche.

Yamina Saheb (OpenExp e lead author del sesto rapporto Ipcc) è intervenuta sul ruolo dell’autosufficienza energetica nel contribuire al benessere collettivo entro i confini planetari. La presentazione di Chiara Martini (Enea) ha chiarito l’importanza delle procedure di audit e monitoraggio dell’efficienza energetica delle imprese. Mariangela Zoli (Università degli Studi di Roma Tor Vergata e Seeds), ha presentato un lavoro sulle implicazioni distributive delle politiche climatiche. Le presentazioni sono state chiuse da una discussione, moderata da Valeria Costantini (Università degli Studi di Roma Tre).

L’evento conclusivo del Tour Iaere10 ha ospitato, infine, l’annuncio dei vincitori dei Iaere tenth anniversary young scholars’ awards.: https://www.iaere.org/iaeretour/IAERE10award.html

Per ulteriori informazioni sul Tour Iaere10: https://www.iaere.org/iaeretour/IAERE10.html