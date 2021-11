Its, nascerà a Livorno l’Accademia tecnologica edilizia della Toscana

Il via all'attività formativa previsto a ottobre 2022. Simoncini: «Una scelta lungimirante in linea con il ruolo trainante per l'economia che in questa fase sta svolgendo la 'nuova edilizia'»

[10 Novembre 2021]

Il progetto di dotare Livorno di una scuola di alta specializzazione tecnologica di livello regionale per il settore dell’edilizia e delle costruzioni è stato promosso ad inizio 2021 da una pluralità di soggetti pubblici e privati, e sta arrivando adesso a compimento, all’indomani dell’approvazione, da parte della Regione Toscana, della candidatura per la costituzione di una Fondazione Its per il sistema casa.

«Ringrazio l’assessora Alessandra Nardini per la scelta di dotare la Toscana di un nuovo Istituto tecnico superiore per l’edilizia e il settore casa – commenta l’assessore livornese al Lavoro e alla formazione, Gianfranco Simoncini – Una scelta lungimirante in linea con il ruolo trainante per l’economia che in questa fase sta svolgendo la ‘nuova edilizia’. Una scelta che accoglie le proposte che dal Patto locale per la Formazione di Livorno sono venute in questi mesi. Come Comune di Livorno insieme all’Ance Toscana, all’Istituto Buontalenti e agli altri soci fondatori proponenti cercheremo di essere all’altezza di questa sfida».

L’annuncio della nuova fondazione che si chiamerà Ate, Accademia tecnologica edilizia, è stato dato dall’assessore Simoncini nel corso di una conferenza alla quale era presente Stefano Frangerini, presidente Ance Toscana insieme a Alessandro Turano e Edoardo Benedetti, rispettivamente dirigente ed insegnate dell’Istituto Buontalenti.

La lista dei fondatori annovera anche le Università di Firenze e Pisa, le scuole edili, l’Istituto Salvemini-Duca D’Aosta di Firenze oltre a numerose imprese che operano nel campo edile; formalmente, a presentare la candidatura è stato l’Istituto Buontalenti-Cappellini-Orlando, che sarà il soggetto deputato a rilasciare, al termine di un percorso formativo biennale che prevede lezioni in aula e tirocini, un diploma di tecnico superiore.

Dettate anche le tappe che porteranno a dare il via all’attività formativa a ottobre 2022: l’iter prevede l’approvazione dello statuto della fondazione da parte del Consiglio Comunale di Livorno, il recupero dell’edificio alla Guglia che un tempo ospitava una scuola materna da destinare a sede dell’Ate, la richiesta alla Regione di finanziamenti per lo svolgimento dei corsi.