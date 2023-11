Its Energia e Ambiente, al via quattro stage sull’economia circolare a Sei Toscana

Fabbrini: «Elaborare programmi di studio indirizzandoli verso le reali esigenze del settore e del mercato»

[30 Novembre 2023]

L’Istituto tecnico superiore (Its) Energia e Ambiente della Toscana, punto di riferimento nazionale per la formazione di tecnici in campo ambientale – «dove si forma la classe media di domani», nelle parole del vicepresidente Emiliano Bravi – sta partendo un nuovo ciclo di stage.

Protagonista in questo caso Sei Toscana, la partecipata pubblica che ha in carico i servizi d’igiene urbana nei 104 Comuni dell’Ato sud.

Oltre a svolgere docenze su temi specifici legati alle tecnologie nella gestione dei rifiuti e dell’economia circolare, Sei Toscana ha infatti accolto quattro studenti dell’Its che hanno iniziato il periodo di stage all’interno dell’azienda. Le ragazze e i ragazzi saranno impegnati negli uffici dedicati alla progettazione e attivazione dei servizi di raccolta e alla gestione dei flussi dei rifiuti.

«Siamo felici di dare il benvenuto a queste ragazze e ragazzi – commenta il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini – La collaborazione con Its, di cui siamo soci fondatori, ci consente di guardare da vicino quello che succede nel mondo della formazione superiore, contribuendo a elaborare programmi di studio indirizzandoli verso le reali esigenze del settore e del mercato. Lo stage rappresenterà un percorso di crescita per gli studenti, che muoveranno così i primi passi nel mondo del lavoro, ma anche per l’azienda che avrà l’opportunità di confrontarsi con giovani altamente qualificati».