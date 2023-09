Its Energia e ambiente, al via il nuovo corso post-diploma Ambiente23

Bravi: «Nuovo fabbisogno da parte delle aziende di diplomi di tipo professionalizzante, capaci di portare quelle capacità di innovazione e abilità tecnologiche oggi necessarie»

[11 Settembre 2023]

Nella sede Pramac di Casole d’Elsa (SI) è stato presento il nuovo corso Ambiente23, messo in campo dalla Fondazione Its Energia e ambiente per formare giovani under35 e offrire così nuove possibilità di lavoro nell’ambito della transizione energetica che stanno portando avanti (anche) le aziende locali.

Si tratta di un corso post-diploma ad alta specializzazione tecnica, incentrato sulle competenze green ed energetiche richieste da alcune delle più importanti realtà imprenditoriali a livello senese e toscano.

In partenza ad ottobre, il corso Ambiente23 ha in programma tre open day online – in agenda il 12, il 19 e il 26 settembre – per farsi conoscere ai potenziali studenti; si tratta comunque di un approccio didattico ormai ben consolidato, dato che è il quinto anno ormai che il corso viene organizzato.

«La sfida della sostenibilità tra transizione energetica ed ecologica rappresenta uno dei cambiamenti più significativi che le imprese sono chiamate ad affrontare ora e nel prossimo futuro – spiega Emiliano Bravi, vicepresidente della Fondazione Its Energia e ambiente – Si tratta di un percorso non più rinviabile che crea un ripensamento delle competenze e professionalità richieste dai distretti produttivi. Come Its Energia e ambiente abbiamo intercettato questo nuovo fabbisogno da parte delle aziende di diplomati di tipo professionalizzante, capaci di portare quelle capacità di innovazione e abilità tecnologiche oggi necessarie».

Per partecipare agli open day gratuiti è sufficiente registrarsi, qui: http://www.its-energiaeambiente.it/it/orientamento-e-openday.