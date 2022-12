Installate le colonnine a Rosignano: con Scapigliato Energia la ricarica dell’auto elettrica è gratis

Grazie all’economia circolare energia rinnovabile e 10 colonnine di ricarica per il Comune di Rosignano Marittimo: ecco come usufruirne

[14 Dicembre 2022]

Mentre Parlamento, Consiglio e Commissione europea hanno da poco raggiunto un accordo provvisorio per garantire che tutte le auto e i furgoni nuovi immatricolati in Europa siano a zero emissioni di CO2 entro il 2035, Scapigliato e il Comune di Rosignano Marittimo stanno accelerando la transizione verso la mobilità pulita, installando 9 colonnine di ricarica sul territorio comunale e mettendo a disposizione dei cittadini l’energia rinnovabile prodotta nel Polo impiantistico di Scapigliato. E presto saranno 10, completando il pacchetto: a breve verrà installata un’altra colonnina a Rosignano Solvay in via della Costituzione, nei pressi delle poste e del Centro Culturale “Le Creste”.

Le stazioni di ricarica già installate, ognuna delle quali dotata di 2 prese standard tipo2 da 22kW, sono localizzate qui: via Eduardo De Filippo, Rosignano Marittimo; parcheggio pubblico lungo la SP 11, Nibbiaia; parcheggio pubblico di via delle Capanne, Gabbro; parcheggio pubblico lungo SP del Vaiolo, Castelnuovo della Misericordia; piazza Monte alla Rena, via della Repubblica e in località Le Morelline, nei pressi dell’attuale sede dello sportello “Scapigliato Energia” a Rosignano Solvay; via Gorizia, Castiglioncello; piazza Garibaldi, Vada. Le procedure di allaccio per renderle attive sono già state avviate e si concluderanno entro il mese di gennaio.

Le stazioni di ricarica possono essere utilizzate da tutti, residenti e non, ma sono previsti particolari vantaggi per tutti coloro che sono anche clienti “Scapigliato Energia”, il progetto di Scapigliato per la distribuzione dell’energia elettrica 100% rinnovabile prodotta a partire dal biogas di discarica.

Entro il mese di gennaio e fino al 31 dicembre 2023, chi è già cliente“ Scapigliato Energia” o lo diventerà potrà ritirare la tessera promozionale contenente 2.000 kWh di ricarica gratuita – quanto basta per percorrere in media 13mila chilometri – allo sportello “Scapigliato Energia”, portando con sé il libretto della propria auto elettrica o ibrida plug-in.

Più in generale, la ricarica dei veicoli elettrici alle colonnine di Scapigliato può essere effettuata tramite una tessera Rfid o con l’app Eco E-Mobility scaricabile da AppStore o Google Play Store, attraverso la quale è possibile prenotare ed effettuare la ricarica presso le colonnine: questa modalità consente la ricarica anche presso tutte le colonnine sul territorio nazionale interoperabili con E.co-Neogy.

La tessera Rfid (gratuita) può essere richiesta online sul sito www.scapigliato.it, alla pagina “Colonnine di ricarica per veicoli elettrici”, oppure – entro il mese di gennaio 2023 – sarà possibile attivare l’abbonamento a consumo recandosi direttamente presso lo sportello “Scapigliato Energia”.

Su ogni stazione di ricarica, infine, sarà presente un codice QR per ricaricare il proprio veicolo direttamente tramite carta di credito.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web di Scapigliato all’indirizzo www.scapigliato.it (percorso Iniziative per il territorio/Scapigliato Energia/Colonnine di ricarica per veicoli elettrici), oppure rivolgersi allo sportello “Scapigliato Energia” (tel. 0586-03.23.23 / e-mail info.energia@scapigliato.it), aperto al pubblico dal lunedì al sabato, con orario 9.00 – 12.30, e il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 18.00, in località Le Morelline Due, a Rosignano Solvay.