Innovazione, dall’Ue 100 mln di euro per sostenere piccoli progetti sulle tecnologie pulite

Timmermans: «I progetti innovativi su piccola scala di oggi potranno rivoluzionare il modus operandi di intere industrie di domani»

[3 Aprile 2023]

La Commissione europea ha pubblicato il terzo invito a presentare progetti su piccola scala nell’ambito del Fondo per l’innovazione, per sostenere tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio.

Finanziata coi proventi della vendita all’asta delle quote di emissioni del sistema Ets, l’iniziativa metterà a disposizione 100 milioni di euro in sovvenzioni per progetti su piccola scala con una spesa in conto capitale compresa tra 2,5 e 7,5 milioni di euro nel campo delle energie rinnovabili, della decarbonizzazione di industrie ad alta intensità energetica, dello stoccaggio di energia e della cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio.

I progetti saranno valutati in base alla loro capacità di evitare le emissioni di gas a effetto serra, al potenziale di innovazione, alla maturità finanziaria, tecnica e operativa come pure al potenziale di espansione e di efficienza sotto il profilo dei costi.

Più in generale, il Fondo per l’innovazione può finanziare fino al 60% della spesa complessiva in conto capitale di un progetto su piccola scala, consentendo così alle tecnologie innovative di superare i rischi normalmente legati alla commercializzazione e ad accedere al mercato.

«L’innovazione – dichiara Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo per il Green deal europeo – è una componente fondamentale della transizione verde. Le diverse tecnologie in fase di sviluppo ci aiuteranno a ridurre le emissioni e a stimolare l’occupazione e la crescita in Europa. Il Fondo per l’innovazione contribuirà a portarle sul mercato. I progetti innovativi su piccola scala di oggi potranno rivoluzionare il modus operandi di intere industrie di domani».

Finora, nei due inviti precedenti per progetti su piccola scala ne sono stati selezionati 47. Nel primo invito 30 progetti hanno ricevuto complessivamente una sovvenzione totale di 109 milioni di euro. Per il secondo invito l’Ue ha stanziato 62 milioni di euro, da investire in 17 progetti su piccola scala, le cui convenzioni di sovvenzione saranno definite nel secondo trimestre del 2023.