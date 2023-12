Ieri a Milano la premiazione, per il terzo anno di fila

Industria Felix, il 2023 incorona Scapigliato per i risultati economici oltre che ambientali

Alla società di Rosignano Marittimo, unica nella Provincia di Livorno, è stata assegnata nuovamente l’Alta onorificenza di bilancio

[12 Dicembre 2023]

Per il terzo anno consecutivo, Scapigliato è stata premiata con l’Alta onorificenza di bilancio nel 53° evento del premio Industria Felix – L’Italia che compete 2023, 4a edizione nazionale, con la seguente motivazione: “Tra le Top imprese con sede legale in Italia per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved del settore Partecipate a maggioranza pubblica”.

La cerimonia si è svolta ieri a Milano in Palazzo Mezzanotte, sede di Elite e Borsa Italiana, che ha offerto il palcoscenico per il premio organizzato da Industria Felix Magazine (supplemento de Il Sole 24 Ore) in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli e associazione culturale Industria Felix, coi patrocini di Confindustria e Simest.

L’assegnazione dell’Alta onorificenza di bilancio è arrivata dopo una dettagliata inchiesta giornalistica realizzata da Industria Felix su 700mila bilanci di società di capitali con sede legale in Italia dell’anno 2021 (gli ultimi disponibili nel complesso per essere analizzati), che Scapigliato ha chiuso con un utile netto di 3,8 milioni di euro.

L’inchiesta è stata condotta impiegando un apposito algoritmo sviluppato per valutare la competitività aziendale, poi convalidato dal comitato scientifico coordinato da Cesare Pozzi (docente di Economia industriale dell’Università Luiss Guido Carli), e da Vito Grassi (vicepresidente nazionale di Confindustria), anche in base al livello di solvibilità o sicurezza finanziaria del Cerved Group Score.

Su 700mila società italiane prese in esame, solo 196 si sono distinte tra le più competitive d’Italia, di cui 7 in Toscana: nel territorio della Provincia di Livorno, in particolare, Scapigliato risulta l’unica realtà premiata.

In particolare, l’inchiesta è stata condotta attraverso un algoritmo impiegato per esaminare a fondo una pluralità di parametri economico-finanziari: Mol decrescente con Roe positivo, in utile, rapporto oneri finanziari/Mol inferiore al 50%, occupazione stabile o in crescita.

La cerimonia in Palazzo Mezzanotte conclude così un anno particolarmente premiante per Scapigliato, testimoniando come gli investimenti sull’economia circolare in corso nel Polo impiantistico di Rosignano Marittimo sappiano unire risultati economici d’eccellenza a solide performance di sviluppo sostenibile.

Non a caso, nel corso dell’estate 2023, Scapigliato ha conquistato anche l’Alta onorificenza di bilancio come “Miglior impresa del settore ambiente per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Toscana”, ancora una volta come unica realtà premiata con sede nella Provincia di Livorno.