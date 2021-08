Inaugurata Festambiente, Giovannini: «Ringrazio per esserci e per le sollecitazioni sottoposte al Governo»

Il programma di oggi all’insegna della sicurezza e della transizione ecologica

[19 Agosto 2021]

Grande inizio per Festambiente, la manifestazione nazionale di Legambiente che, come da tradizione, ha acceso i riflettori sulla sostenibilità nel cuore della Maremma, a Rispescia (Gr). Ieri, alla presenza del ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani ha preso il via la cinque giorni green che vedrà passare dalla Toscana istituzioni, politica, rappresentanti del terzo settore, dell’associazionismo, della società civile e delle imprese, per dare forma, tutte e tutti insieme, al grande dibattito pubblico all’insegna del green a cui l’associazione del cigno verde da trentatré anni ci ha abituati.

Inaugurando la manifestazione, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha detto: «Ringrazio Festambiente per esserci e per le puntuali sollecitazioni sottoposte all’attenzione del governo. Il Presidente Draghi ha messo al centro dell’agenda lo sviluppo sostenibile. Adesso, serve ragionare non solo in ottica di PNRR ma ragionando in funzione di una strategia condivisa con i territori. Questa manifestazione è un’occasione per fermarsi, riflettere e capire. Serve connettere il tema della transizione a quello della conversione, come indica Papa Francesco. Abbiamo bisogno di un cambiamento profondo. La grande difficoltà non è solo quella di fare politiche che vadano in questa direzione ma aiutare tutte e tutti a convertirsi. A questo scopo l’azione di Legambiente rappresenta un ottimo esempio. Dobbiamo fare attenzione a non arrivare sempre troppo tardi. Non è vero che le infrastrutture sono insostenibili, a patto che si prendano decisioni in prospettiva. In tale ambito, il coinvolgimento delle comunità locali è fondamentale e ineludibile. I prossimi sono quelli in cui o riusciremo a cambiare direzione o ci condanneremo alla rincorsa perpetua».

Il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, ha sottolineato che «Siamo arrivati alla trentatreesima edizione di Festambiente saranno cinque giorni in cui la nostra associazione si confronterà con il governo, con gli enti locali, con imprese, per parlare di quella transizione ecologica che noi predichiamo da più di quarant’anni e che finalmente si sta praticando. Deve essere una transizione giusta, davvero verde, davvero sostenibile, davvero solidale, senza prendere scorciatoie».

Contingentata nei numeri, la prima giornata di Festambiente si è dimostrata ancora una volta all’altezza della complessa emergenza sanitaria con cui, per il secondo anno, si è trovata a fare i conti. L’ingresso con green pass non ha fermato le partecipanti e i partecipanti, consentendo agli organizzatori di essere ancora una volta pionieri di un nuovo modo di fare eventi sostenibili e sicuri sotto il profilo sanitario.

Inizio in grande stile anche per tutte le altre aree del festival, tra conferme e new entry. Francesco Bianconi, tra la altre cose frontman dei Baustelle, con il suo “Atlante delle case maledette” ha letteralmente stregato i partecipanti, tra mondi sospesi nel passato e un futuro da immaginare. Partecipatissimo anche lo spazio dedicato alla realtà virtuale con “Segnale d’allarme” di e con Elio Germano. Inaugurato poi il Clorofilla Film Festival con il reading “Aprire il fuoco a pezzi” e con i corti “Troia-ne”, “Melina”, “Roccastrada 1921, un Paese a ferro e fuoco”. Le aree per i bambini si sono confermate una delle più grandi attrazioni della manifestazione, la scelta di raddoppiare gli intrattenimenti musicali e di prevedere un dj set si è dimostrata vincente. I Quartiere Coffee, “I sette peccati capitali”, Cris dj sono stati corollario perfetto di un evento che non poteva assolutamente mancare in questa fine di estate italiana.

Ecco il programma di oggi, giovedì 19 Agosto:

LA MATTINA DI FESTAMBIENTE

ore 09,00 Marina di Grosseto, sede ass. Terramare via dell’Elba 2A Pagaiata alla scoperta della costa maremmana e della pesca sostenibile a cura dell’Associazione Terramare Acquaviva UISP. Il progetto ENI CBC MED COMMON vi dà appuntamento presso la sede di Terramare per percorre in canoa un tratto della costa grossetana alla scoperta del suo patrimonio marino e costiero e comprendere quanto oggi il marine litter rappresenti una minaccia per questi ecosistemi. Al termine della pagaiata, i pescatori della cooperativa San Leopoldo illustreranno le tecniche e gli strumenti per una pesca sostenibile, l’importanza della stagionalità e quanto i pescatori siano importanti sentinelle del mare a difesa di specie marine anche rispetto ai rifiuti che trovano nelle loro reti. Grazie agli esperti del progetto Alien species in the Mediterranean Sea – Mediterranean Action Day 2021 MIO-ECSDE scopriremo gli “alieni” che popolano i nostri mari: le specie che l’aumento della temperatura marina causato dai cambiamenti climatici stanno popolando le nostre acque, mettendo a rischio gli equilibri ecosistemici. La mattinata all’insegna dello sport e della conoscenza continuerà alle ore 11 con un incontro – aperitivo presso il Porto Via – cooperativa La Granseola. Al termine i partecipanti rientreranno con le canoe alla sede di Terramare. Iniziativa su prenotazione obbligatoria per massimo 10 partecipanti. Note logistiche: almeno 1 litro di acqua, cappello, costume per la canoa e vestiario per l’aperitivo.

Dibattiti:

ore 11,00 Porto Via, Marina di Grosseto Verso una gestione integrata della costa. Dal progetto ENI CBC MED COMMON alle buone pratiche territoriali contro il marine litter e per la pesca sostenibile. Intervengono Angelo Gentili segreteria nazionale Legambiente, Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, Simona Petrucci assessora all’ambiente Comune di Grosseto, Massimo Guerrieri cooperativa San Leopoldo, Paolo Bertini responsabile Settore Soci e Relazioni Esterne di Unicoop Tirreno.

ore 18,00 Piazza Economia Civile Gli olivi nel Parco della Maremma: valorizzare il territorio attraverso un percorso di recupero degli oliveti e di produzioni di qualità. Partecipano Angelo Gentili segreteria nazionale Legambiente, Lucia Venturi presidente Parco regionale della Maremma, Giovanni Sordi direttore Terre Regionali Toscane, Stefano Magnoni Presidente cooperativa agricola Frantoio del Parco.

ore 18,30 Spazio Clorofilla film festival Ombrone: itinerario fluviale per la valorizzazione della comunità di fiume in Maremma. Presentazione e proiezione dei video realizzati nell’ambito del progetto cofinanziato dall’Unione delle Province Italiane e coordinato dalla Provincia di Grosseto. Introduce e coordina Valentina Mazzarelli relazioni esterne Festambiente. Intervengono Antonfrancesco Vivarelli Colonna presidente della Provincia di Grosseto, Irene Paoletti AnimaScenica, Maurizio Zaccherotti Terramare Acquaviva UISP. Seguiranno le proiezioni dei video a cura di AnimaScenica e Terramare e, al termine, gli interventi dei partner di progetto e del pubblico.

ore 19,00 Spazio Dibattiti Presentazione del libro Rosario Livatino. Il giudice giusto di Antonio M. Mira. Enrico Fontana segreteria nazionale Legambiente intervista l’autore Toni Mira. ore 19,30 Spazio Dibattiti Ambiente, lavoro, legalità: le sfide da vincere con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Enrico Fontana segreteria nazionale Legambiente intervista Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, Luigi Ciotti presidente Libera, Andrea Orlando Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

ore 20,30 Spazio Dibattiti Premio nazionale Ambiente e Legalità 2020. Consegna degli attestati di merito a magistrati, Forze dell’ordine, giornalisti e cittadini con Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, Giorgio Zampetti direttore generale Legambiente, Enrico Fontana segreteria nazionale Legambiente, Luigi Ciotti presidente Libera.

ore 21,30 Piazza Economia Civile Dalle Comunità del Cibo alla tutela della biodiversità. Una rete per facilitare nuovi percorsi di sostenibilità agroalimentare. Coordina Angelo Gentili responsabile nazionale agricoltura Legambiente. Intervengono Pietro Ceciarini presidente Le Vie dell’Orto, Maria Rubino vice presidente Comunità del cibo e della biodiversità agricola e alimentare della Maremma, Luisa Stella Dolci ricercatrice Università di Bologna, Luisella Meozzi giornalista ambientale, Andrea Piccini azienda agricola Il Torrione.

Piazza Economia Civile

Intrattenimenti Musicali del Ristorante Vegetariano

DUO GIUNCAICO Deve questo nome a I Matti delle Giuncaie. Francesco Ceri e Lapo Marliani sono infatti i due matti più anziani del famoso quartetto toscano. Un live set acustico divertente e conviviale dove con le voci, due chitarre e qualche inserto di mandolino e flauto traverso, i due musicisti accompagnano il pubblico in un grande calderone musicale con brani originali, tradizionali e svariate cover.

Intrattenimenti Musicali di Peccati di Gola

OVERFLY “From Genesis to the Other Side of Prog” Il trio è composto da Aldo Milani al flauto e al sax tenore e soprano, da Alex Camaiti alla voce e alla chitarra e Diego Innocenti alle tastiere. Una rivisitazione in chiave acustica della stagione del progressive rock degli anni ‘70, con arrangiamenti originali e insoliti. Un viaggio intimo in brani che hanno fatto la storia, dai Pink Floyd ai Genesis, dai King Crimson ai Jethro Tull.

INCONTRI A TAVOLA 2021

ore 21 La Cena della Legalità. In collaborazione con Libera Terra.

CITTÀ DEI BAMBINI Giochi e laboratori 2021

Dalle 18,00 comincia l’avventura nella Città dei Bambini! Scoprite i segreti della natura, della biodiversità e della filiera agroalimentare. Imparate a costruire oggetti con le tecniche del riuso e del riciclo e cimentatevi nelle tante attività sportive. L’Angolo dei Piccoli aspetta i bimbi e le bimbe dai 3 ai 6 anni con tanti giochi sorprendenti! Vi aspettiamo per divertirci e apprendere insieme, ma non dimenticate l’iscrizione presso la Città dei bambini.

18,00 Padiglione dell’Agroecologia Parla come Mangi! con Sidumef supported by the Anna Lindh Foundation, (ALF/CFP/2020/ICD/215)

18,30 Laboratorio delle idee Un puzzle d’acqua, con Acqua Alma

18,15 Area Comune di Follonica Arte etrusca, con Comune di Follonica

18,30 Area Comune di Castiglione della Pescaia, Costruiamo insieme Pingo il Flamingo!! a cura di Museo Casa Rossa Ximenes e Comune di Castiglione della Pescaia

19,30 Raccontaparchi RaccontaGargano, con Federparchi

L’ANGOLO DEI PICCOLI

Uno spazio interamente dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni che intende mettere al centro, per e con loro, la lentezza della natura, la ricchezza dell’esperienza, il protagonismo del corpo e la gioia della condivisione. Attraverso laboratori che vedranno come protagonisti gli elementi naturali, il rispetto per l’ambiente il riutilizzo di materiali che crediamo non servano più, i bambini avranno l’occasione di essere piccoli esploratori per un giorno! Vi aspettiamo! In collaborazione con la Fattoria dei Piccoli.

Percorso sui 5 sensi

18,00 L’olfatto, la vista e l’udito: 3 superpoteri da allenare

19,00 Il tatto: indovina cosa contiene

20,00 Giardino-mare zen dei 5 sensi

CHIOSCHETTO DEL GUSTO

18,00 Chioschetto del Gusto Seasons revolution! con Alce Nero

18,30 Chioschetto del Gusto Luci in un barattolo, con Rigoni di Asiago

19,00 Chioschetto del Gusto Oliviano il saggio, con Oleificio Zucchi

FESTAMBIENTE SPORT

Bimbimbici a Festambiente, con FIAB Grosseto Ciclabile ai seguenti orari: 18,00; 18,40; 19,10; 19,50; 20,30;

21,10 Ecocampo Sport Ginnastica Ritmica, con la squadra ASD Ginnastica Grifone Grosseto

ore: 18,00 Ecocampo Sport Facciamo Ginnastica Ritmica, con la squadra ASD Ginnast ca Grifone Grosseto

ore: 19,05 Piscina Acquaviva UISP SUP, Kayak e acquaticità, con Terramare ai seguenti orari: 18,00; 18,45;

19,30 Ecocampo Basket Karate, con la squadra ASD I Samurai Grosseto ai seguenti orari: 18,30; 19,00 Minigolf ai seguenti orari: 18,00; 18,35; 19,10; 19,45; 21,00; 21,35, 22,00 Parco

“Tuttingioco”: dalle 18,00 alle 22,00 Mountain bike elettrica o muscolare con il comitato UISP Grosseto e l’Associazione MaremmaME. Partenza dalla piscina Acquaviva UISP ai seguenti orari: 18,15; 19,00; 19,45

ScienzAmbiente il festival nel festival per i ragazzi dai 6 ai 14 anni

Archeosperimentare, laboratorio di archeologia sperimentale. A cura di Riccardo Chessa, Gli Albori. (dai 6 anni)

Agricoltori, mugnai e fornai: antichi mestieri e biodiversità nelle nostre tavole. A cura del Parco Nazionale delle Colline Metallifere – Tuscan Mining UNESCO Global Geopark, in collaborazione con l’Associazione DRAGO delle Colline Metallifere con Sara de Sanctis. (dai 6 anni)

Piccoli, tanti ed invisibili. La vita in una goccia d’acqua e in un pugno di terra. Università di Siena, Dipartimento di scienze della vita. (dagli 8 anni)

Matti per l’ambiente! Torneo di Scacchi aperto a tutti (su prenotazione). 1°, 2° e 3° premio offerto da Festambiente in prodotti ecologici e bio. A cura di Asd. Mattoallaprossima scacchi Grosseto. (aperto a tutti)

Disegna anche tu al computer! Laboratorio a cura di Riccardo Bucci, in collaborazione con l’Associazione Culturale Arte Invisibile. (dai 10 anni)

La tartaruga marina e il suo habitat. Centro Tartanet, Parco Regionale della Maremma. (6-12 anni)

Il polo della scienza: un tour attraverso giochi e laboratori per diventare scienziato! A cura del Polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto. (dai 10 anni)

Tramonti nell’uliveto

(ed. Stradebianche). Nati come post sulla pagina di un famoso social, questi sketch sono un viaggio tra i personaggi del popolo di una città sempre sopra le righe. Scorie che di ventano piccole storie, tra fermate di autobus, treni, bar, negozi, vecchie con cofane di capelli, controllori, padroni di cani e matti vestiti di azzurro. Un racconto collettivo che mantiene sempre viva la sua voce.

IL PROGRAMMA DEL CINEMA A FESTAMBIENTE (tutte le proiezioni sono alle ore 21.00 presso l’auditorium)

Saturnia film festival presenta Inverno (16’) di Giulio Mastromauro (partecipa Antonella Santarelli, presidente festival) – Timo, il più piccolo di una comunità greca di giostrai, si trova ad affrontare insieme ai suoi cari l’inverno più duro. – Ragazzi irresponsabili (51’) di Ezio Maisto (partecipa il regista) – Durante la quarantena per il Covid, l’autore ricorda il viaggio compiuto alcuni mesi prima per incontrare i giovani attivisti di Fridays For Future. Preoccupati per il loro futuro, gli studenti chiedono ai governi di ascoltare gli scienziati perché nemmeno una quarantena globale basterà contro l’emergenza climatica.