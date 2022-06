Jachia: «Il lavoro continua, tanto è stato fatto, ma molto è ancora da fare»

In trent’anni la Fondazione Cariplo ha destinato 214,1 milioni di euro alla sostenibilità ambientale

Protagonisti a Cernobbio i risultati del progetto F2C, per aiutare le comunità locali a far fronte alla crisi climatica

[16 Giugno 2022]

Si è tenuta ieri a Cernobbio la seconda tappa di “Looking4”, il progetto ideato e voluto da Fondazione Cariplo in occasione dei suoi primi 30 anni di attività, con un focus sul tema Dalla pianura alle Alpi. Ecosistemi ed economie alla luce dei cambiamenti climatici.

«La perdita di biodiversità e il cambiamento climatico sono temi di assoluta rilevanza e attualità che, per essere affrontati in modo efficace e tempestivo – spiega Elena Jachia, direttrice dell’area Ambiente della Fondazione Cariplo – richiedono investimenti consistenti e collaborazione tra le parti. Da sempre cerchiamo di fronteggiare la sfida ambientale supportando i territori, aiutandoli a fare rete e a essere più resilienti, per prepararsi a un futuro sempre più sfidante. In questi 30 anni speriamo di aver dato un solido contributo sia nel creare consapevolezza sia nella capacità di reagire in modo concreto ai problemi. Il nostro impegno è far comprendere la valenza dei problemi trovando soluzioni effettive e applicabili alle singole realtà. Il lavoro continua, tanto è stato fatto, ma molto è ancora da fare»

La Fondazione Cariplo ha scelto di promuovere un approccio concreto alla sostenibilità ambientale, con 2.298 progetti sostenuti negli ultimi 30 anni: guardando alle risorse economiche, si parla di fondi erogati per 214,1 milioni di euro.

In particolare, dal 2019 è attivo in particolare il progetto F2C – Fondazione Cariplo per il clima, nato con il duplice obiettivo di promuovere la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici in aree territoriali vaste e incrementare la conoscenza e la sensibilizzazione sul tema del cambiamento climatico di cittadini, tecnici e decisori politici.

In quest’ambito, tra le iniziative promosse da Fondazione spiccano la “Call for ideas – Strategia clima”, con 7,2 mln di euro (destinati a (la prima edizione Bergamo, Brianza Ovest, Brescia, Mantova, Lentate sul Seveso e Comunità montana Valli del Verbano) per co-progettare e implementare insieme ai territori efficienti strategie di transizione climatica; il “Progetto ClimAda”, nato per studiare 224 metri di ghiaccio estratti nel 2021 dal ghiacciaio dell’Adamello, per monitorarne il passato e provare a capirne il futuro dettato dalla crisi climatica in corso; il “Bando Alternative”, all’interno del quale sono stati messi a disposizione 1,5 mln di euro volto a promuovere la diffusione delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) nella Regione Lombardia e nelle province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola.