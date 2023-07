In Toscana nuova Bandiera arancione all’insegna della geotermia: Monteverdi Marittimo

Domani la consegna all’Amministrazione comunale da parte del Touring club italiano, per sancire il connubio tra energie rinnovabili e turismo di qualità

[14 Luglio 2023]

Dopo le Bandiere arancioni assegnate dal Touring club italiano ai Comuni geotermici di Castelnuovo Val di Cecina, Pomarance e Santa Fiora, un’altra fetta della Toscana dal cuore caldo sta per aggiungersi alla lista: quella di Monteverdi Marittimo.

Nella cittadina fortificata, adagiata sulle morbide colline della Val di Cecina, arriveranno infatti domani i consoli del Touring club italiano della Toscana per l’assegnazione ufficiale all’Amministrazione comunale.

Un traguardo che costituisce un grande risultato per un territorio che nei suoi quasi 100 kmq riesce a coniugare valori di storia, di natura, di prodotti tipici e di accoglienza rari e preziosi, elementi di forte attrattiva per il turismo lento, grazie anche alla posizione baricentrica tra mare e colline di bellezza e relax, abbracciate dal calore dell’energia geotermica che conta impianti di produzione importanti e dal 2019 la presenza della “Porta per la geotermia” lungo la strada provinciale 329, realizzata in collaborazione tra il Comune ed Enel green power – che gestisce l’intero parco geotermoelettrico attivo in Toscana, in grado da solo di produrre energia equivalente al 33% del fabbisogno elettrico regionale.

L’ennesima riprova di come le energie rinnovabili, e nella fattispecie la coltivazione sostenibile della geotermia, non siano in contrasto con la vocazione turistica dei territori, ma anzi rappresenti un valore aggiunto.