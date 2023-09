In Toscana arriva Life Turbines, per generare energia idroelettrica dagli acquedotti

Prenderà il via a ottobre il progetto Ue, che sarà testato anche nella rete idrica del Comune di Scansano

[21 Settembre 2023]

Con un investimento da 2,5 mln di euro, finanziato per il 60% dall’Ue, è pronto a partire il progetto Life Turbines che punta a produrre energia idroelettrica sfruttando la necessità di regolazione delle pressioni nelle reti urbane di approvvigionamento dell’acqua potabile, al fine di ottenere elettricità dalle turbine idrauliche.

La Toscana riveste un ruolo centrale nel progetto, che ha una durata di 42 mesi, inizierà nell’ottobre di quest’anno e affronterà quattro casi pratici in Spagna e Italia, tre dei quali saranno in impianti della rete gestita da Global Omnium nella Comunità Valenciana e in Catalogna, mentre il quarto caso studio riguarderà la rete idrica del Comune di Scansano, gestita da Acquedotto del Fiora.

In particolare, Life Turbines punta a dimostrare che in qualsiasi punto della rete di approvvigionamento in cui circola un flusso d’acqua ed esiste una differenza di pressione, si può ottenere energia idroelettrica e che, a seconda delle caratteristiche tecniche di ciascun caso, l’energia prodotta può essere utilizzata per scopi diversi, sia pubblici che privati.