In demolizione l’ex inceneritore di San Donnino, a Firenze nascerà un impianto per i Raee

Ammesso ai finanziamenti Pnrr, sarà operativo entro giugno 2026 e in grado di gestire 65mila t/a di rifiuti tecnologici

[13 Giugno 2023]

Le due ciminiere dell’ex inceneritore di San Donnino, nel Comune di Firenze, verranno demolite per fare spazio a un nuovo impianto per il riciclo dei Raee, i rifiuti elettrici ed elettronici nella raccolta dei quali la Toscana primeggia – grazie all’impegno di cittadini e imprese nella raccolta differenziata – tra tutte le regioni dell’Italia centrale.

A notificare l’avvio dei lavori propedeutici per la riqualificazione strutturale dell’impianto di San Donnino è Alia, il gestore unico dei servizi d’igiene urbana nell’area, che attraverso questo nuovo impianto punta a migliorare l’autosufficienza del territorio nella gestione dei rifiuti tecnologici.

Il progetto, ammesso ai finanziamenti del Pnrr, potrà gestire fino a 65.000/t/a di Raee, con la possibilità di attivare ulteriori sinergie con altre aziende del gruppo Alia specializzate nel recupero dei rifiuti plastici, a cui destinare tale flusso proveniente dai Raee per mettere in campo ulteriori opportunità di riciclo.

Il finanziamento per la realizzazione del polo, ottenuto dal Pnrr, è pari al 35% del valore dell’apporto tecnologico innovativo che l’impianto sarà in grado di realizzare, ovvero oltre 3,5 mln di euro.

Per godere di queste risorse è però necessario rispettare uno stringente cronoprogramma. Lo scorso aprile, dopo aver ricevuto la prima risposta positiva in merito alle necessarie autorizzazioni ambientali da parte della Regione Toscana, sono iniziate le attività di messa in sicurezza dell’area di cantiere, i lavori di adeguamento dell’ingresso all’impianto e, a brevissimo, partirà la realizzazione della tettoia per lo stoccaggio delle frazioni derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (con una superficie di circa 3.500 mq). Questi interventi, la cui conclusione è prevista per la primavera del 2024, comprendono anche la demolizione delle due ciminiere dell’ex inceneritore.

Al momento è poi in itinere il procedimento autorizzativo per la realizzazione dei due nuovi edifici che ospiteranno l’attività di recupero dei Raee. Alia conta di ricevere quest’atto entro l’autunno prossimo, così da mantenere quanto prestabilito nel cronoprogramma vincolante per la ricezione dei fondi Pnrr: gennaio 2024 conclusione del progetto esecutivo ed inizio lavori, avvio impianto giugno 2026.