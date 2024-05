In 58 Comuni toscani l’igiene urbana sta sul palmo della mano, con Aliapp

Da Alia Multiutility un’unica app per capire come differenziare i rifiuti, ritirare gli ingombranti e segnalare i disagi sul territorio

[3 Maggio 2024]

Dopo aver messo online un sito web completamente rinnovato, il gestore unico e interamente pubblico dei servizi d’igiene urbana nei 58 Comuni dell’Ato Toscana centro – Alia Multiutility – per rafforzare il filo diretto coi cittadini ha rilasciato Aliapp, scaricabile gratuitamente per sistemi Ios e Android.

Le funzionalità accessibili dal palmo della propria mano sono molteplici, a partire dalla possibilità di effettuare segnalazioni di rifiuti abbandonati, indicando il luogo dell’abbandono, allegando la foto dei rifiuti e ricevendo da Alia un costante aggiornamento sulla successiva rimozione.

Tramite Aliapp è anche possibile prenotare un ritiro ingombranti al proprio domicilio, consultare i calendari di raccolta nelle aree in cui è attivo il servizio porta a porta, scoprire il punto di raccolta più vicino in cui consegnare i rifiuti (ecotappe, ecocentri, ecofurgoni), segnalare un cassonetto o un cestino pubblico pieno, sporco o danneggiato, un mancato ritiro o svuotamento, richiedere un servizio commerciale.

E grazie al ‘Dove lo butto’, inquadrando il codice a barre di un qualunque oggetto, essere informati su come differenziarlo correttamente.

Con Aliapp, infine, è sempre possibile iscriversi alla tariffa, consultare la propria posizione, pagare la Taric, visualizzare le bollette e gli svuotamenti, cessare l’utenza e, in futuro, richiedere rateizzazioni di pagamento.

Se si è già effettuata una registrazione all’area clienti presente sul sito www.aliaserviziambientali.it, è possibile utilizzare le stesse credenziali per accedere alla App. Se non ancora registrati, è possibile farlo direttamente dall’App oppure dal sito web; in caso di utenze senza contratto (turista, city user, convivente) è sempre possibile registrarsi con accesso temporaneo.