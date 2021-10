Il verde urbano all’Elba nel clima che cambia

Strategie di gestione per Enti locali e cittadini

[18 Ottobre 2021]

Con il convegno pubblico di domenica 24 ottobre (10.00 – 16.00) al Centro Congressi De Laugier, a Portoferraio, Legambiente Arcipelago Toscano, l’Aula VerdeBlù di Mola e Legambiente Toscana intendono dare un contributo per applicare, anche nel territorio elbano, il principio del ‘Pensare Globalmente, Agire Localmente’, con l’ obbiettivo di unire le forze, Istituzioni e Cittadinanza Attiva, per affrontare la sfida decisiva, sottovalutata o ignorata ancora da troppi, del cambiamento climatico in atto.

L’ estate appena trascorsa è stata la sesta più calda di sempre dal 1800 (+ 1,55 ° di media rispetto allo scorso anno). La Coldiretti ci informa – incrociando dati CNR/ISAC (Centro Naz. Ricerche/ Institute of Atmospheric Science) e ESWD (European Severe Weater Database) che alle ore 20:21 del 22 settembre, equinozio, si erano registrati in Italia quasi 1300 tra nubifragi, bombe d’ acqua, trombe d’ aria, grandinate, tempeste di fulmini con un + 58% rispetto allo scorso anno.

Fenomeni che interessano anche la Toscana e le nostre Isole, con incendi boschivi autunnali e invernali e venti che viaggiano sui 200 km /h. Il clima insomma cambia rapidamente, è già innegabilmente cambiato; ciò che fatica ad aggiornarsi è il comportamento umano per rispondere con efficacia a questi fenomeni, per realizzare progetti concreti in grado di cominciare ad agire qui e ora.

Aumentare la consapevolezza da un punto di vista scientifico è quindi il proposito primario di questo convegno, oltre alla individuazione di alcuni obiettivi urgenti e propedeutici alla stesura partecipata e armonica del Piano del Verde Urbano da parte degli Enti Locali dell’Isola d’Elba e dell’intero Arcipelago.

La progettazione immediata di alcuni interventi concreti, ad esempio un vivaio pubblico al servizio dei Comuni, corsi di formazione per operatori del verde e volontari, messa a dimora di nuovi alberi nelle zone di maggior stress ambientale ( es la zona portuale di Portoferraio), sono buone pratiche in grado – se avviate – di utilizzare nuove risorse regionali aggiuntive ai 5 milioni del bando regionale 2020, del quale hanno beneficiato 63 Comuni toscani su progetti di nuove alberature utili a ridurre specifiche emissioni nocive.

Naturalmente, oltre al fondamentale ruolo nell’ assorbire inquinanti e la CO2 responsabile del riscaldamento globale alla base delle mutazioni estreme del clima, l’ incremento programmato del Verde Urbano é da considerarsi strategico – suggerisce lo stesso Ministero per l’ Ambiente- per altri numerosi vantaggi socio-economici: dalla piacevolezza non solo estetica di viali alberati e parcheggi pubblici sottratti alla calura estiva e al distopico squallore di ‘non-luoghi’, fino al ruolo nella salvaguardia delle biodiversità e della socialità tra le persone.

I lavori del Convegno, patrocinato da Comune di Portoferraio, Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Associazione AlberiMaestri, si svolgeranno secondo il seguente programma:

ore 10:00

Presentazione dell’incontro e saluto del Sindaco di Portoferraio Angelo Zini

Piante in città, gioie e dolori

Prof. Giacomo Lorenzini – Università di Pisa, Ordinario di Patologia vegetale – Direttore Cirsec

Sviluppo urbano sostenibile e città verde

Prof. Francesco Ferrini – Università di Firenze, Ordinario di Arboricoltura e Coltivazioni Arboree

Verde Urbano e crisi climatica: scenari, criticità, nuovi obiettivi

Arch. Fausto Ferruzza – Presidente Legambiente Toscana – Architetto paesaggista –

Cura degli alberi: dalla teoria alla pratica

Marco Rinaldi – Arboricultore – fondatore e Vicepresidente dell’Associazione AlberiMaestri – ETW ETT certified Supervisor E.A.C. European Arboricoltural Council

Le competenze dei Carabinieri Forestali nell’Arcipelago Toscano.

Aree di intervento e problematiche

Ten. Col. Stefano Cipriani – Comandante Reparto Carabinieri Parco Nazionale Arcipelago Toscano

videointervista

Dott.ssa Renata Laura Caselli – Responsabile Settore Servizi Pubblici Locali Regione Toscana

Una scuola al servizio dell’ambiente nella geo e biodiversità dell’isola d’Elba

Prof. Alessandro Petri – Istituto Tecnico Agrario ITCG G. Cerboni, Portoferraio

Ore 13:00 – Pausa buffet presso Centro culturale De Laugier

Per motivi organizzativi, per il buffet è necessaria la prenotazione entro sabato 23 ottobre ore 12:00

Ore 13:45 – Comunicazione dei tavoli di lavoro in allestimento e ricezione adesioni

Ore 14:00 – inizio dei lavori pomeridiani –

Ore 15:30 – Saluti della Presidenza e chiusura lavori

Per informazioni e prenotazioni: tel 3407113722 – email: Info@legambientearcipelago.it

Green Pass obbligatorio nel rispetto della normativa vigente