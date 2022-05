Il valore del Superbonus 110% in un manifesto in 10 punti

L’appello di Rete Irene al governo e alle forze parlamentari: basta decreti, basta ingerenze che destabilizzano settore e filiera

[13 Maggio 2022]

Il manifesto in 10 punti di Rete Irene – composta da 22 soci specializzati in diverse aree del settore della riqualificazione energetica – c è una ferma presa di posizione è un chiaro appello al governo di Mario Draghi e ai parlamentari che ha l’obiettivo di «Porre l’attenzione sulle preoccupanti conseguenze relative alle recenti disposizioni previste dagli ultimi Decreti Legge che hanno introdotto nuove strette per la fruizione del Superbonus 110».

Presentando il manifesto/appello, il presidente di Rete Irene Manuel Castoldi ha ricordato che «Siamo contrari ai continui decreti e alle ingerenze che destabilizzano l’intero settore e tutta la filiera. Servono regole chiare, certe e durature anche con pene severe per coloro che azionano truffe ai danni del Paese Italia e certezza per coloro che operano nel rispetto delle norme. E’ necessario l’immediato sblocco dei crediti fiscali verso il sistema bancario e la proroga al 2024 affinchè si portino a compimento gli impegni assunti verso le famiglie».

Ecco l’appello integrale ai Parlamentari e al Governo firmato da Rete Irene:

Il Manifesto

Superbonus 110: 10 motivi per sostenerlo – Questo è valore

1 Il patrimonio edilizio Italiano è molto energivoro a differenza di quello di altri Paesi Europei. Per ridurre drasticamente i consumi serve una campagna di profonda riqualificazione energetica. Questo è valore!

2 Gli interventi di riqualificazione energetica (Superbonus 110) abbattono mediamente il fabbisogno energetico di un edificio del 50%, riducendo i consumi e il loro costo (per esempio: un quartiere di 436 famiglie avrà un risparmio di energia primaria non rinnovabile pari a 3,34 milioni di KWh/anno grazie al Superbonus 110). Questo è valore!

3 Grazie agli interventi di riqualificazione energetica attuati con il Superbonus 110 vi è una drastica riduzione delle emissioni di CO2 nell’ambiente (lo stesso quartiere riduzione ridurrà le emissioni di 545 tonnellate all’anno). Questo è valore!

4 Solo con la drastica riduzione dei consumi sarà possibile attuare la transizione energetica alle energie rinnovabili. Questo è valore!

5 Investire in efficienza energetica fa bene al Paese Italia. La fattura energetica per l’Italia vale 39 miliardi di euro (anno 2019), ridurre i consumi energetici del patrimonio edilizio esistente significa incidere per sempre su questo enorme spreco. Questo è valore!

6 Nel suo primo anno di esistenza il Superbonus 110, con tutta la sua filiera, ha contribuito per oltre 1/3 della crescita del PIL Italiano. Quanto potrà contribuire nell’anno corrente ed in quelli a venire? Questo è valore!

7 Il Superbonus 110 crea effetti positivi per la crescita e per lo sviluppo sociale ed economico del Paese, interessando direttamente i territori, la filiera e le famiglie. Questo è valore!

8 Il Superbonus 110 è uno strumento di sostegno per le famiglie Italiane e di contrasto alla povertà energetica. Questo è valore!

9 Il Superbonus 110 ha contribuito a creare oltre 300.000 nuove assunzioni. Questo è valore!

10 Il Superbonus 110 ha contribuito ad un cambio culturale enorme ed è la via per tracciare il prossimo futuro verso impegni di risparmio energetico e verso la transizione energetica che il Paese Italia attende da oltre 30 anni. È la traccia verso il 2030. Questo è valore!