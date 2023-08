Il programma di Festambiente del 2 agosto

Oggi al via con Bobo Rondelli e le chitarre da ripostiglio

[2 Agosto 2023]

Inizia oggi in località Enaoli a Rispescia (Grosseto), Festambiente, il festival nazionale di ecologia e pace di Legambiente che da 35 anni rappresenta un punto di riferimento per il dibattito ambientale in Italia. Ecco il programma del 2 Agosto

Ore 17.30 APERTURA DEL FESTIVAL

Ore 18:00 “SPORTAMBIENTE”

attività per bambini e ragazzi (basket, minimoto, minigolf, bimbimbici e tanto altro)

Ore 18:00 “SCIENZAMBIENTE”

laboratori e attività per ragazzi. Iscrizioni su www.festambiente.it (dai 6 ai 14 anni)

Ore 18:00 “ANGOLO DEI PICCOLI”

laboratori e attività per bambini. Iscrizioni su www.festambiente.it (dai 3 ai 6 anni)

Ore 18.30 PIAZZA ECONOMIA CIVILE

Inaugurazione di Festambiente 2023 accompagnata dalla Filarmonica Città di Grosseto.

Intervengono

Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente,

Angelo Gentili coordinatore nazionale Festambiente,

Leonardo Marras assessore al Turismo Regione Toscana,

Francesco Limatola presidente della Provincia di Grosseto,

Antonfrancesco Vivarelli Colonna Sindaco del Comune di Grosseto.

Coordina

Filippo Solibello RaiRadio2.

Ore 19:15 TRAMONTI NELL’ULIVETO

conversazione tra parole e musica intorno ai libri “Nodi al pettine”, “Cammina sul lato selvaggio. Vivere e morire a New York” e “Patrizia 1965”

Ore 19.30 SPAZIO DIBATTITI

L’Italia in cantiere: innovare, includere, riconvertire per accelerare la transizione ecologica e superare la crisi climatica.

Coordina

Francesco Loiacono direttore de La Nuova Ecologia.

Intervengono

Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente,

Camilla Laureti Europarlamentare,

Mauro Rotelli presidente Commissione ambiente della Camera,

Francesco Battistoni vicepresidente Commissione ambiente della camera,

Walter Rizzetto presidente Commissione lavoro della Camera,

Leonardo Marras assessore al Turismo Regione Toscana,

Federico Dossena direttore generale Ecopneus,

Riccardo Piunti presidente CONOU,

Silvia Totaro Sustainability & SHE Manager Nespresso Italiana.

Ore 20.45 SPAZIO DIBATTITI

Turismo e transizione ecologica. Consegna delle Vele Legambiente e Touring Club ai Comuni insigniti in Provincia di Grosseto.

Coordina

Filippo Solibello RaiRadio2.

Intervengono

Sebastiano Venneri responsabile nazionale Legambiente turismo,

Giorgio Zampetti direttore generale Legambiente,

Leonardo Marras assessore al Turismo Regione Toscana.

Ore 21:00 CLOROFILLA FILM FESTIVAL

Presentazione del libro di Marco Gisotti “Ecovisioni: l’ecologia al cinema dei fratelli Lumière alla Marvel in 100 film”. -Presentazione progetto “Revisioni cinema in mostra”.

A Veglia presenta “Il teatro è paese Appunti per un soggetto” (20’) di Andrea Bastogi

Roma Green Film Feste Green Movie Film Festpresentano “Pluto” (75’) di Renzo Carbonera

Ore 21:30 TEATRO RAGAZZI

“Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”

Ore 21:30 MUSICA AREA RISTORANTE “PECCATI DI GOLA”

Stand Hard Jazz Quartet

Ore 22.30 AREA CONCERTI E SPETTACOLI

Bobo Rondelli e le Chitarre da Ripostiglio