Il progamma di Festambiente del 4 agosto

Oggi sul palco Roberto Vecchioni

[4 Agosto 2023]

Prosegue a Rispescia (GR) in località Enaoli, la 35esima edizione di Festambiente, il festival nazionale di Legambiente in programma fino al 6 agosto con un calendario ricco di eventi, dibattiti, musica, teatro, cinema e iniziative per grandi e piccini. Ecco il programma del 4 agosto che vedrà esibirsi sul palco centrale Roberto Vecchini con “L’Infinito – Parole musica”, uno spettacolo unico, intimo, imperdibile, in versione Unplugged, dove il cantautore affronta i temi a lui più cari attraverso immagini, monologhi e racconti, intervallati da canzoni del suo repertorio e del suo ultimo album “L’Infinito”, un inno alla vita. Alla chitarra acustica Massimo Germini.

Vdecchioni spiega che «L’Infinito è un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi. Emerge un mio concetto recente, nuovo, di grande amore per tutto ciò che si fa e si vive. Ma è anche una specie di ritorno, uno sguardo sul passato con le canzoni di prima… E come poi tutto si sia ricomposto in un’unica idea, che è quella di amare la vita comunque sia, bella o brutta perché in realtà è sempre bella. Siamo noi che a volte la immaginiamo in un altro modo»

Ecco il programma completo di Festambiente per il 4 agosto:

Ore 10.00 MARINA DI ALBERESE

laboratorio di costruzione di strumenti musicali con i rifiuti abbandonati sulle nostre spiagge.

Ore 11.00 PARCO DELLA MAREMMA

Conferenza sulla conservazione e lo sviluppo: i parchi come incubatori di sostenibilità.

Ore 17.30 APERTURA DEL FESTIVAL

Ore 18:00 SPORTAMBIENTE

attività per bambini e ragazzi (basket, minimoto, minigolf, bimbimbici e tanto altro)

Ore 18:00 SCIENZAMBIENTE

laboratori e attività per ragazzi. Iscrizioni su www.festambiente.it (dai 6 ai 14 anni)

Ore 18:00 ANGOLO DEI PICCOLI

laboratori e attività per bambini. Iscrizioni su www.festambiente.it (dai 3 ai 6 anni)

Ore 18.30 SPAZIO DIBATTITI

LIFE CO2PES&PEF, un Life per fornire strumenti operativi. Le opportunità della

filiera del legno per raggiungere gli obiettivi climatici, promuovere la bioeconomia

circolare e sostenere il Made in Italy.

Coordina

Francesco Loiacono direttore de La Nuova Ecologia.

Intervengono

Antonio Nicoletti responsabile aree protette e biodiversità di Legambiente,

Alessandra Stefani Direzione generale dell’economia montana e delle foreste – MASAF,

Gabriele Locatelli Settore Aree Protette, Foresta e Sviluppo Zone Montane Regione Emilia-Romagna,

Paolo Ferrecchi Direzione Cura del Territorio e dell’Ambiente della Regione Emilia Romagna,

Primo Barzoni PALM e vicepresidente PeFC Italia.

Ore 19.00 PIAZZA ECONOMIA CIVILE

Per una filiera vitivinicola etica e sostenibile:

firma del protocollo d’intesa tra Legambiente ed Equalitas.

Partecipano

Angelo Gentili responsabile nazionale Legambiente Agricoltura,

Riccardo Ricci Curbastro presidente Equalitas,

Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente.

Ore 19.15 TRAMONTI NELL’OLIVETO

“Lieto fine” di e con Francesco Ziccardi A seguire: presentazione libro “Il trono” di Franco Bernini. Ne parlano insieme all’autore, Mario Sesti, critico cinematografico, Alessio Brizzi, Scuola di cinema di Grosseto.

Ore 19.30 SPAZIO DIBATTITI

Gli obiettivi per la biodiversità: il mare e le foreste per realizzare la transizione

ecologica nei territori delle aree protette

Coordina

Filippo Solibello RaiRadio2.

Intervengono

Antonio Nicoletti responsabile nazionale parchi e aree protette Legambiente,

Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente,

Claudio Barbaro Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica,

Chiara Braga Commissione ambiente della Camera,

Erica Mazzetti Commissione ambiente della Camera,

Monia Monni Assessore all’ambiente Regione Toscana,

Alessandra Stefani Direzione generale dell’economia montana e delle foreste – MASAF,

Alessandro Bratti Segretario generale dell’Autorità distrettuale del Fiume Po-MiTE,

Luca Santini Presidente nazionale Federparchi,

Raffaele De Luca presidente Parco del Vesuvio,

Simone Rusci presidente Parco regionale della Maremma,

Lidia Bai presidente Parco delle Colline Metallifere – Tuscany Mining UNESCO Global Geopark.

A seguire:

consegna del Premio Parchi a Emissione zero 2023, riconoscimento per

l’impegno in politiche e strategie per la riduzione delle emissioni di C02 nei territori

delle aree protette.

Ore 20.00 PIAZZA ECONOMIA CIVILE

Dal campo alla tavola: il valore dei territori attraverso la sostenibilità.

Partecipano:

Angelo Gentili responsabile nazionale Legambiente agricoltura,

Alessio Guazzini Azienda agricola Camporuffaldo e presidente Distretto rurale agricolo gastronomico organizzato (DRAGO),

Alessandra Casini direttrice Parco delle Colline Metallifere – Tuscany Mining UNESCO Global Geopark,

Lorenzo Leveque responsabile acquisto settore prodotti industriali Unicoop Tirreno.

Ore 21.30 TEATRO RAGAZZI

Storie in Kamishibai – incontri itineranti di letture in valigia.

Ore 21.30 CLOROFILLA FILM FESTIVAL

La città possibile (80’) di Ugo Roffi, Ludovica Schiaroli

Ore 21.30 MUSICA AREA RISTORANTE PECCATI DI GOLA

Tito blues band

Ore 21.45 PIAZZA ECONOMIA CIVILE

Presentazione libro “Tu devi prendere il potere” di Pietro Cardelli.

Interviene insieme all’autore, Riccardo Innocenti.

In collaborazione con Fondazione Bianciardi

Ore 22.30 AREA CONCERTI E SPETTACOLI

Roberto Vecchioni in Infinito Tour – Unplugged – Musica e Parole